Gårdbrand: Alle dyr reddet

Tidligt tirsdag morgen var der udbrudt stor brand i en i en gård i byen Bjert, der ligger lidt øst for Kolding.

Vagtchefen i Sydøstjyllands Politi, Lars Grønlund, siger til Ekstra Bladet, at ingen mennesker er i fare, men har ikke yderligere kommentarer. Brandvæsnet modtog alarm om branden klokken 04.11.

Mandskab fra fire brandstationer rykkede ud for at slukke branden og redde dyrene på gården.

Lidt over klokken 7 skriver Trekantsområdet Brand på Twitter, at røgdykkere har reddet alle dyr ud af den brændende gård, og at branden er under kontrol.