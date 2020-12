Gadekamp på strandvej: Slog med bat, ko-ben og totenschlægere

To grupperinger aftalte natligt møde, som udviklede sig voldeligt ved fjorden vest for Sønderborg

To grupper af unge røg natten til 2. juledag voldsomt i totterne med hinanden på Strandvej i Egernsund vest for Sønderborg ved Flensborg Fjord.

Det oplyser Mads Leervad Danmark, vagtchef i Syd- og Sønderjyllands Politi, som modtog den første anmeldelse i sagen klokken 02.03 natten til lørdag.

Den ene gruppering med udgangspunkt i Aabenraa ankom i flere biler og gik i frontalangreb mod den anden gruppe, som er forankret i det lokale område.

- Noget tyder på, at det var et aftalt møde. Men hvad konflikten bunder i, har vi ikke overblik over endnu, siger Mads Leervad Danmark, som understreger, at de to grupperinger ikke har rødder i det organiserede bandemiljø.

Op imod 25 unge

I kampens hede blev der benyttet aluminiums-bat, ko-ben og totenschlægere, og det udløste angiveligt blandt andet flænger i hovedregionen og på et ben hos en af de forurettede deltagere, mens to andre slap en del nådigere.

Politiet efterforsker to sager med mistanke om kvalificeret vold begået mod to mænd på 17 og 18 år og almindelig vold mod yderligere en 18-årig mand.

Efterforskningen har endnu ikke ført anholdelser med sig. Men vagtchefen oplyser, at efterforskerne har en klar forestilling om, hvem de skal have fat i. Han fortæller, at der i alt var op imod 25 unge til stede, da det planlagte træf udviklede sig i voldelig retning.

En stor del af deltagerne i balladen var væk, da politiet ankom til Strandvej.