Gæld førte til fupannoncer: Nemmere end at røve en bank

25-årig mand fra Nyborg fuppede og snød 51 personer over hele landet til at købe opdigtede mobiltelefoner og spillekonsoler for titusindvis af kroner, fordi han skyldte penge

RETTEN I SVENDBORG (Ekstra Bladet): Hele 51 gange fuppede en 25-årig mand fra Nyborg intetanende købere til at tro, de havde købt Iphones, Ipad og spillekonsoler, men ingen af dem modtog den vare, de havde betalt for.

- Jeg er ked af, at jeg har snydt så mange mennesker. Jeg har ikke haft lyst til det, men været nødt til det, og jeg beklager meget, lød det lavmælt som slutreplik, da han torsdag formiddag var sigtet og senere tiltalt for bedrageri ved Retten i Svendborg.

Når man sælger ikke-eksisterende ting gang på gang på gang hen over en periode fra juli 2020 til december 2022 kan det være svært at huske og skelne de enkelte handler fra hinanden. Det var præcist, hvad den 25-årige flere gange måtte henvise til under sine forklaringer om fup og fiduser med andres penge.

- Jeg skyldte penge, og der var folk, som pressede mig. Derfor skulle jeg skaffe penge meget hurtigt, og jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle gøre, forklarede den 25-årige mand om de mange annoncer, han havde indrykket for ting, der aldrig eksisterede i virkeligheden.

Den 25-årige var i retten iført en stram hvid skjorte, slidte hvide Nike-sneakers, sorte jeans, og med tatoveringer flere synlige steder. Han talte lavmælt, men erkendte hele vejen igennem alle 51 forhold, at det var ham, som havde snydt og bedraget for samlet 144.148 kroner.

- Det er meget nemmere at sidde foran skærmen end at røve en bank eller et supermarked. Jeg skulle ikke true et andet menneske, men det er selvfølgelig synd for dem, det er gået ud over, lød det angrende fra ham.

Brugte eget navn

Egentligt var der ikke så meget fikumdik med at skjule sig bag falske identiteter, for han brugte sin egen profil på Facebook Marketplace og DBA, ligesom han alle andre steder også brugte sit rigtige navn.

- Det er mit mobilnummer, min Mobilepay, mit navn, mit pas, mit sygesikringsbevis og mit kørekort, men jeg har været nødt til det, fordi jeg skyldte penge til højre og venstre, forklarede han.

Den 25-årige erkendte i Retten i Svendborg at have snydt og bedraget 51 gange for 144.148 kroner, fordi han stod i gæld til personer, man ikke har lyst til at stå i gæld til. Arkivfoto: Anita Graversen

Han ville ikke direkte sætte navn på, hvem han skyldte penge, men at det var personer, man ifølge ham ikke havde lyst til at stå i gæld til.

Opsøgt overalt

Selv forklarede han, at han en dag var blevet stukket to kilo hash i hænderne med besked om at sælge det. Han kunne ikke nægte det. Uheldigvis blev det stjålet, men tabet ville bagmændene have ham til at erstatte. Han lod forstå, at det var bagmænd, man ikke kunne tale fornuftigt med, ligesom de opsøgte ham både ude og hjemme.

- Til sidst skyldte jeg både køberne og de andre penge, så jeg var desperat. Det var kun et spørgsmål om, hvem jeg helst ville undgå at møde, lød det fra manden.

Alt faldt fra hinanden

I løbet af de to et halvt år, han begik bedragerierne, faldt hans liv fra hinanden. Kæresten skred, lejligheden forsvandt og han levede som hjemløs, og jobbet og bilen røg.

- Det eneste i mit hoved var, at jeg skulle skaffe penge, og jeg har ikke tænkt over, hvem jeg har snydt, erkendte han.

Retsformanden har nu optaget sagen til dom, som falder torsdag i næste uge.

Muldyr brugt til pengeoverførsler

Det begyndte med fiktive Playstation spillekonsoler, men det var nemmere og hurtigere at fuppe sig til hurtige penge, når det var Iphones, der blev sat til salg.

Det opdagede den 25-årige mand fra Nyborg meget hurtigt.

Til gengæld ramte han også hurtigt loftet på sin Mobilepay for, hvor mange penge, man kan modtage inden for en bestemt periode. Derfor måtte han have hjælp fra venner og kolleger.

Det gjorde dem til såkaldte muldyr, som er hjælpere i bedragerisager. De modtager penge fra ulovlige handler, og sender dem videre, ofte uden at vide, at der er tale om bedrageri. Det er først, når politiet kontakter dem, at de finder ud af sammenhængen.

Blandt andet havde en kvinde sagt ja til at modtage 4042 kroner på vegne af fupmageren. Under retssagen kom det frem, at hun kun havde været i besiddelse af 4042 kroner i præcist 13 sekunder, inden de var sendt videre til den 25-årige.

Også hans kæreste havde sat sin konto til rådighed, indtil hun anede uråd, og han måtte gå til bekendelse.