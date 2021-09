Gal igen: Endnu en GLS-chauffør bryder loven

Endnu en engang er den helt gal med en GLS-chauffør, der ikke overholder færdselsloven.

Denne gang svinger en GLS-chauffør sin tonstunge varevogn til højre - ind foran en skolevogn. Det til trods for, at vedkommende holder i venstresvingsbanen i krydset.

Ekstra Bladet har tidligere bragt flere videoer af GLS-biler, der overhaler tæt trafik i nødsporet på motorvejen og pløjer over for rødt lys.

Ifølge kørelæreren, der har optaget og sendt videoen til Ekstra Bladet, krydser GLS-bilen både en vognbane, et fodgængerfelt og en cykelsti helt uden overhovedet at have mulighed for at orientere sig om andre trafikanter. Det er især til fare for cyklisterne i krydset.

GLS har tidligere kaldt kørsel, der strider mod lovgivningen i deres varevogne, for 'helt uacceptabelt', men virksomheden afviste, at der var tale om et generelt problem.

Og tonen er det samme i dette tilfælde.

- Som tidligere understreget tager vi afstand fra adfærd og kørsel som strider mod lovgivningen. Vi går ind i alle sager, der kommer til vores kendskab, og agerer på sagen, skriver driftsdirektør i GLS Denmark A/S Henrik Nyegaard.

Ekstra Bladet ville gerne have interviewet fragtfirmaet for at få svar på, hvad GLS konkret gør for at løse problemerne, og hvad de har gjort i de specifikke tilfælde, som Ekstra Bladet har forholdt dem til.

GLS ønsker dog ikke at stille op interview og holder sig til ovenstående skrivelse.

Har du oplysninger om sagen, så kontakt Ekstra Bladet på 1224@eb.dk eller på sms 1224.