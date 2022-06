Gangbang-kvinde: Jeg ville have sex i trygge rammer

- For mig var det fantasien mere end økonomien, der trak, fortalte en af de kvinder, der deltog i sex-orgier arrangeret af den rufferi-tiltalte Per Zeidler

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): Før og efter at den rufferi-tiltalte Per Zeidler tirsdag forlod retten i vrede og protest over, at Ekstra Bladet og BT - helt efter bogen - offentliggjorde artikler med enkelte citater fra nogle af de afhørte, gav henholdsvis to kvindelige og to mandlige deltagere i nogle af de omdiskuterede gangbang deres forklaringer om, hvordan de oplevede sex-orgierne.

- Jeg gjorde det for at udleve seksuelle fantasier i trygge rammer, sagde den ene af kvinderne. Hun havde kendt den tidligere lokalpolitiker i seks år og stødte på ham via en sugardating-side på nettet som ganske ung.

EB faxemile fra 11. november 2017.

- Et afkrydsningsskema er måske for meget sagt, men jeg husker det, som at jeg besvarede en tjekliste med, hvad jeg ville og ikke ville være med til (af seksuelle aktiviteter), fortalte kvinden og tilføjede, at Per Zeidler stod for al annoncering, korrespondance og praktik omkring gangbang-arrangementerne først i et lejet sommerhus og siden i Zeidlers eget hjem.

- Per fastsatte også priserne og tog sig af alt det økonomiske efter en fordelingsnøgle med 20 eller 25 procent af indtjeningen til ham og resten til mig. Jeg modtog altid betaling, når vi var færdige, sagde kvinden, der ikke længere har kontakt med den 59-årige gangbang-bagmand.

Kvindelig deltager: Jeg gav middag

En anden og øjensynligt lidt ældre kvinde, som tidligere havde været kæreste til Per Zeidler, afviste, at hun gav en del af sin fortjeneste til ekskæresten.

- Jeg gav en middag en gang i mellem (til Zeidler), og det var det, sagde kvinden.

Der var også modstridende forklaringer hos de to mandlige vidner. Den ene sagde, at han betalte direkte til Per Zeidler, der styrede seancen med tilsyneladende rutineret hånd. Vidnet havde kun mødt Zeidler den ene gang og ville bare 'hygge sig.'

Mandlig deltager: Føler mig krænket

Det andet mandlige vidne havde deltaget flere gange og har kendt Per Zeidler i tre-fire år. Han sagde, at det var forskelligt, om han betalte direkte til pigerne eller til Zeidler.

EB-faxemile fra 10. november 2017.

Hans var noget beklemt over, at han havde deltaget i det gangbang, som blev overværet af en kvindelig undercover-journalist, der foregav måske at ville deltage i sex-løjerne, men som i virkeligheden lavede hemmelige videooptagelser.

- Jeg synes, det er dybt ubehageligt at være her (i retten), men jeg er alligevel mødt op, fordi det især har påvirket mig, at jeg uden at vide det er blevet filmet i det skjulte.

- Som deltager i et prekært arrangement i et privat hjem føler jeg mig virkelig krænket over, at der nu eksisterer optagelser med mig, sagde det andet mandlige vidne.

