Gangbang-politiker risikerer fængsel

Den tidligere lokalpolitiker Per Zeidler skal med knap halvandet års forsinkelse i retten med ny tiltale for rufferi

Hvis Retten i Aalborg om halvanden måneds tid når frem til, at der er grundlag for at dømme Per Zeidler skyldig i tiltalen for rufferi, så risikerer den tidligere lokalpolitiker at blive fængslet for at arrangere sexorgier med i nogle tilfælde purunge kvinder.

Det sker, når han med næsten halvandet års forsinkelse for anden gang er under anklage i en sag om rufferi ved Retten i Aalborg i dagene 13., 14. og 16. juni i år.

Ekstra Bladets forside i forbindelse med omtalen af den første sag om rufferi og et eksempel på en 'opskrift' til et gangbang. Foto: EB Faxemile

Alle - undtaget den tiltalte og dengang covid-19 syge Per Zeidler - var mødt i retten i Aalborg til det første oprindeligt berammede retsmøde 25. januar 2021. Siden blev et nyt forsøg på at afvikle sagen udsat, da Per Zeidlers forsvarer, Henrik Garlik, måtte melde forfald af personlige årsager.

- Min klient nægter sig skyldig, oplyser Henrik Garlik og tilføjer, at han vil komme nærmere ind på Per Zeidlers generelle helbredstilstand, når hans klient afgiver forklaring ved det første retsmøde mandag 13. juni. Det er tidligere fremgået af flere medier, at den detroniserede, lokalpolitiske profil i Syddjurs Kommune har haft skrantende helbred i forlængelse af rufferi-sagerne og sin deraf følgende skilsmisse med moren til hans voksne børn.

Fik seks måneders betinget fængsel

59-årige Per Zeidler blev landskendt, da han i opløbet til kommunalvalget i efteråret 2017 blev afsløret i at stå bag en lang række sex-orgier, hvor prostituerede kvinder mod betaling havde sex med snesevis af mænd på forskellige adresser i Jylland, herunder et forsamlingshus, som Per Zeidler lejede til udskejelserne.

16. maj 2019 blev han dømt for rufferi i forbindelse med 73 gangbangs, hvor han sammen med en jævnaldrende medgerningsmand havde tjent 200.000 kroner. Dommeren kvitterede med seks måneders betinget fængsel med to års prøvetid.

Per Zeidlers kandidatur til kommunalvalget i 2017 blev aflyst, da han blev afsløret i sine sexorgier. Her er det Kanal 5, der i 2019 undersøgte Zeidlers foretagende.

Det satte dog tilsyneladende ikke en stopper for den tidligere kommunalpolitikers sex-arrangementer. Kun otte dage efter at have modtaget dommen i maj 2019, var Zeidler ifølge politiets nye anklageskrift igen manden bag et gangbang.

I perioden fra 24. maj til 30. august 2019 stod Per Zeidler ifølge politiet bag yderligere mindst seks arrangementer, hvor én eller flere kvinder havde sex med mænd, der hver især betalte for ydelserne efter en fordelingsnøgle, så kvinderne modtog 80 procent og Per Zeidler 20 procent af indtægterne.

Strafferamme på fire år

Selvom Per Zeidler i den nye sag 'kun' har scoret, hvad der svarer til knap 18.000 kroner for at planlægge og indramme sex-orgierne på to forskellige adresser i Nordjylland, så vil anklagemyndigheden kræve den midaldrende mand idømt ubetinget fængsel, fordi det anses som en skærpende omstændighed, at Per Zeidler trods sin første dom fortsatte med at bryde loven.

Per Zeidler brød loven ved at arrangere gangbangs, som han selv tjente penge på. Det indrømmede han selv i dokumentaren 'Afsløret' på Kanal 5. Foto: Discovery Networks

Hvis Per Zeidler igen kendes skyldig, vil hans første dom på seks måneders betinget fængsel med en prøvetid på to år formentlig blive udløst, fordi han begik den nye kriminalitet inden for prøvetiden. Oven i vil komme straffen i den nye sag.

Der en strafferamme på op til fire års fængsel for rufferi.

Truede med kølletæsk

Den rufferidømte eks-politiker Per Zeidler lagde gladeligt hjem til gruppeknald og grillpølser til sine gangbangs, men da Ekstra Bladets udsendte i august 2020 kom forbi midt i et af hans arrangementer, truede han med slag med kølle fremfor currywurst mit alles.

Bilerne var mange og kunderne ligeså ved et af Per Zeidlers gangbangs, som Ekstra Bladets fotograf her har på sigtekornet. Foto: Ernst van Norde

Det lod han forstå i en mail, da vores reportere spurgte ind til det såkaldte gangbang, der blev afholdt i hans have:

'Endelig kan du sige til dine kollegaer, at kommer de, eller du og ringer på min dør eller andet, så slår jeg dem med en kølle så hårdt, at de skal på skadestuen, og jeg går gerne i fængsel for dette. Jeg tænker også, at skader på biler, kameraer mv. kan forekomme. Det må du også gerne citere mig for. Og nej, jeg er ikke ramt af solstik, blot almindelig lede overfor mennesker, der lever af at skrive løgne om andre i Breaking News, hvor man ofte alligevel ikke kan genkende overskriften i selve teksten,' skrev Per Zeidler.