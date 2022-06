Gangbang-tiltalt: Jeg er jaget vildt

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): Han har ifølge eget udsagn arrangeret mindst 150 gangbang i en periode på otte år, og han fik i maj 2019 en dom på seks måneders betinget fængsel for i mindst 73 tilfælde at have tjent penge på sine sex-orgier. Med et krav om ikke igen at bryde loven i to år.

Men det gjorde han, ifølge politiet, kun få dage efter dommen i 2019, og nu er den tidligere lokalpolitiker i Syddjurs Kommune Per Zeidler igen tiltalt for rufferi.

Ekstra Bladet har som flere andre medier beskrevet sagerne med Per Zeidler. Selv siger han, at han i den nye sag ikke har gjort noget ulovligt. Blandt andet fordi sex-arrangementerne foregik på hans hjemadresse. EB-faxemile

Der er dog et par væsentlige forskelle på de to sager. Den ene er, at Per Zeidler tilstod i den første sag og nægter sig skyldig i den aktuelle, mens den anden forskel - i Per Zeidlers optik - er, at han i den aktuelle sag har afviklet sex-arrangementerne på privat område, og at de penge, der har været involveret, har skullet dække udgifter til vand, varme, håndklæder og andre fornødenheder.

- Jeg driver ikke en forretning, det kommer ingen ved, hvad jeg foretager mig inden for mine egne, fire vægge, siger Per Zeidler og fortsætter:

- Ja, jeg har lavet private sammenkomster med gangbang, men det er sket i mit eget hjem, og jeg har kun stået for annoncering og i nogle tilfælde kontaktformidling til de involverede, siger Per Zeidler, der indledte mandagens retsmøde med at hævde, at der blandt de få pressefolk i retssalen befandt sig en, der har deltaget i hans gangbang.

Han anmodede via sin forsvarer, advokat Henrik Garlik, om at få vedkommende udvist fra retsmødet, men det afviste dommeren med henvisning til princippet om, at retsmøder skal være åbne for offentligheden.

- Og vi afvikler dette retsmøde på præcis samme måde som alle andre retsmøder, understregede dommer Lene Holm Trøst.

Sig pænt farvel

Piben får en ganske anden lyd end som oven for beskrevet, da Per Zeidler udtaler sig under de hemmelige videooptagelser, som en kvindelig journalist fra et produktionsselskab står bag, og som nu udgør en del af specialanklager Kim Kristensens bevismateriale.

Her beretter Per Zeidler detaljeret om, hvordan han og kvinderne kan tjene tusindvis af kroner på en enkelt dag. Han fortæller også om, hvordan han instruerer de mandlige kunder i god opførsel over for kvinderne.

Per Zeidler beretter åbent om sine gangbang her på disse skjulte optagelser, som også indgår i bevismaterialet mod ham i den aktuelle sag. Foto: Discovery Networks Denmark

- Man siger pænt farvel og tak til pigerne, også selvom de har en pik i munden, siger Per Zeidler blandt andet til den kvindelige journalist, som foregiver, at hun er interesseret i selv at lægge krop til et gangbang og derigennem kommer tæt på den tiltalte ved et af hans arrangementer.

Per Zeidler forklarer blandt andet sine udtalelser til de hemmelige tv-optagelser med, at han ville beskrive sine gangbangs på en så interessant måde som muligt over for journalisten. Han refererede således med sin egen formulering til sine 'velmagtsdage' fra tiden før dommen i maj 2019, hvor pigerne blev tilbudt langt højere beløb for deres ydelser samtidig med, at han selv fik 20 procent af indtjeningen.

Formålsparagraffen

Per Zeidler er tiltalt for at have tjent penge på at arrangere seks gangbang, samt i et tilfælde at have drevet virksomhed ved hjælp en kvinde, der stillede seksuelle ydelser til rådighed. Disse aktiviteter har han ifølge politiet tjent mindst 52.320 kroner på.

- Jeg er kommet dertil, hvor jeg faktisk er ret ligeglad med det hele, siger Per Zeidler som svar på, hvorfor han fortsatte med sine gangbang, når han vidste, at han igen var sigtet og i politiets søgelys og nu risikerer fængselsstraf.

- Hvis jeg havde været tømrermester, ville sagen aldrig være kommet hertil, men jeg skal åbenbart finde mig i alt, fordi jeg har været politiker i 17 år, siger manden, der også har været opstillet til Folketinget for Liberal Alliance.

Den 59-årige tidligere Falck-redder og far til to voksne sønner er på fornavn med specialanklager Kim Kristensen, som han forklarer, at han altid har været 'seksuelt meget aktiv og eksperimenterende.'

- Min tidligere makker (i at arrangere gangbang) og jeg havde en formålsparagraf om, at vi skulle have så meget sex som muligt, inden vi skal på plejehjem.

Sagen fortsætter med vidneafhøringer tirsdag og procedure og domsafsigelse på torsdag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Truet og tæsket

Det er ikke kun Per Zeidler selv, der har truet Ekstra Bladets reportere med kølletæsk efter en af vores artikler om ham, den tidligere lokalpolitiker og nu rufferitiltalte har selv oplevet at blive både tæsket og truet.

- Jeg følte på et tidspunkt, at jeg boede i Hadsunds mest velbesøgte turistattraktion, og har oplevet at få besøg af rockerlignende typer, der tævede mig og truede med, at når de kom tilbage 10 dage senere, skulle jeg betale 30.000 kroner for at undgå, at de brændte mit hus ned, fortæller Per Zeidler, hvis helbred har skrantet de senere år som følge af mediernes omtale af ham og at være ramt af covid-19 hele tre gange.

Per Zeidler fortæller i retten, at hans helbred har skrantet som følge sex-sagerne og tre gange covid-19 med deraf følgende hospitalsindlæggelse. Foto: Øxenholt

- Jeg lider af stress og angst og har PTSD, og jeg har i perioder måttet bo på hemmelige adresser, siger han og fortsætter:

- Ekstra Bladet, BT og andre skriver bare, hvad der passer dem, men de burde komme og ved selvsyn konstatere, at ingen gør noget ufrivilligt og alle behandles med respekt.

Per Zeidler har, trods sine frustrationer over pressen, også oplevet positive effekter af medieomtalen.

- Efter hver artikel har jeg fået mellem 10 og 30 henvendelser fra kvinder, der ville på venteliste (som gangbang-deltager). Simon Spies (afdød rejsekonge og rigmand) havde ret, når han sagde, at dårlig omtale er bedre end ingen omtale.

--------- SPLIT ELEMENT ---------