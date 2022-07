Fem millioner kroner var prisen for hævn-drabet på en svensk kriminel, som flere bander ser som en trussel

Ekstra Bladet

En kendt forsvarsadvokat stod i spidsen for et mord-komplot, hvor en berygtet svensk top-kriminel, 'Masken', skulle dræbes af en medfange i det fængsel, hvor de begge var indsat.

Banden 'Dødspatruljen', der også opererer i Danmark, mistænkte 'Masken' for at stå bag leje-mordet på et af bandens medlemmer.