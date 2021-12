Gartneri står i flammer

En kæmpebrand i et større gartneri i Odense brød ud natten til søndag, hvor beredskabet rykkede talstærkt ud. Beredskabet arbejder stadig på stedet

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Natten til søndag er en større brand brudt ud i et gartneri på Anderupvej i den nordlige del af Odense.

Meldingen om branden kom klokken 04.48, og hurtigt efter rykkede Beredskab Fyn ud til stedet.

Beredskab Fyn fortæller til Ekstra Bladet, at de stadig arbejder på stedet.

Ifølge vagtchef ved Fyns Politi Steen Nyland, er der tale om et større drivhuskompleks.

- En forbipasserende lægger mærke til, at der er ild i et drivhus, hvorefter vedkommende slår alarm, siger Steen Nyland, der er vagtchef ved Fyns Politi, til Ekstra Bladet.

Ifølge vagtchefen var der noget meget brandbart i drivhusene, for ilden spredte sig hurtigt fra drivhus til drivhus.

Flammerne står højt i gartneriet i Odense. Foto: Local Eyes

- Den seneste melding, vi har fået derude fra, er, at ilden er under kontrol, og at man har reddet cirka halvdelen.

Derudover er der ingen meldinger om personskade i forbindelse med branden, lyder det.

Vagtchefen oplyser, at vinden bærer røgen mod nord, og at man er ved at undersøge, om det vil give problemer.

- Kan folk lugte røgen, så skal man lukke vinduer og døre, siger Steen Nyland.

Ekstra Bladet følger sagen...