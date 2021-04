Gastyve på spil

I den seneste tid har tyve stjålet gasflasker fra danske byggecentre i store mængder.

Brancheorganisationen Danske Byggecentre mener, at det er et stigende problem, fordi det nu snart er ved at være grillsæson.

For blot et par måneder siden fik et byggecenter i Værebro i Egedal Kommune stjålet 38 gasflasker på ingen tid.

Det skriver TV2 Lorry.

Sælger videre

Tyvene sælger gasflaskerne videre på nettet, og derfor advarer Danske Byggecentre nu om at være ekstra opmærksomme.

- Vi vil meget gerne have, at folk lige tænker sig om en ekstra gang. Man skal især holde øje med prisen. Hvis det er meget billigt, er der nok noget galt, siger Palle Thomsen, der er administrerende direktør for Danske Byggecentre.

Direktøren fortæller til TV2 Lorry, at tyverierne har økonomiske konsekvenser for byggecentrene, da der bliver stjålet for et millionbeløb om året. Typisk bliver der også ødelagt noget under tyverierne.

Nordsjællands Politi oplyser til mediet, at mange tankstationer også er udsat for gasflaske-tyveri, og at det er et problem, som de tager meget alvorligt.

Politiet advarer

Også Syd- og Sønderjyllands Politi har modtaget flere anmeldelser fra forhandlere, der har været udsat for indbrud.

De oplyser i en pressemeddelelse, at der er blevet stjålet 325 flasker i politikredsen forud for grillsæsonen.

- Indbruddene er sket flere steder i politikredsen. En fællesnævner er, at der hvert sted er stjålet et stort antal gasflasker, og at de kriminelle er gået professionelt til værks for at få adgang til gasflaskerne, oplyser vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion i pressemeddelelsen.