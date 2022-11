Gav hemmeligt materiale til russerne

En forhenværende sikkerhedsvagt for den britiske ambassade i Berlin har kendt sig skyldig i at overlevere hemmeligt materiale til en russisk militærattaché

Spionage, en britisk ambassade i Berlin og en sikkerhedsvagt, der fodrer russerne med hemmeligt materiale.

Det oser af koldkrigstider.

Men det er rent faktisk i 2022, at den 58-årige sikkerhedsvagt David Smith netop har kendt sig skyldig i at give hemmeligt materiale til en russisk militærattaché.

David Smith står til at blive idømt 14 år i fængsel, efter den forhenværende sikkerhedsvagt tilstod den ulovlige informationsudveksling, der stod på fra maj 2020 indtil august 2021.

Det skriver The Guardian.

David Smith nåede at være ansat i otte år hos den britiske ambassade i Berling. Foto: Britta Pedersen/Ritzau Scanpix

Smith tilstod at have fodret den russiske attaché med informationer omkring ambassadens indretning, dets ansatte og andre hemmelige informationer, der kunne være skadelige at viderebringe.

Sikkerhedsvagten blev pågrebet i Tyskland tilbage i april og blev kort efter udleveret tilbage til England for at blive retsforfulgt ved den engelske crown court.

Annonce:

Ved en politirazzia i Smiths lejlighed fandt politiet flere fotografier af ambassadens ansattes sikkerhedskort, virksomhedsdiagrammer og whiteboards, der blev brugt på ambassaden. Smith havde også optaget en video inde fra ambassaden, hvor sikkerhedsvagten gennemgår, hvordan bygningen er indrettet.

Ifølge anklagerne blev David Smith, der havde været ansat i otte år ved den britiske ambassade, på et eller andet tidspunkt desillusioneret med vesten og valgte i stedet at sympatisere med Rusland.

Præcis hvor lang tid Rusland-sympatisøren skal ind og bure er endnu ukendt, men det forventes, at en dom vil falde i februar næste år.