Gav skarp ammunition til ni-årig under Halloween

Med sin ni-årige stedsøn under armen drog Aileen Bjerkan søndag ud for at rasle under søndagens fejring af Halloween i Tønsvika i Tromsø Kommune.

Ved et af de huse, hvor de holdt stop, stak en mand hånden helt ned i Aileen Bjerkans stedsøns godtepose, da han til sidst slap det, han havde i hånden.

Måden manden afleverede på, fik Aileen til at stoppe op. Så da de kom hjem fra deres rasle-tur, tjekkede hun sin stedsøns godtepose, og til hendes store overraskelse havde manden ikke afleveret slik, men derimod skarpladte patroner, skriver NRK.

Ifølge samme medie fandt hun i første omgang tre patroner, men ved nærmere eftersyn fandt hun i alt 23 skarpe kaliber 22 patroner.

- Jeg blev ret chokeret, da jeg tjekkede godteposen, siger hun til det norske medie.

Ifølge NRK er manden nu varetægsfængslet.

Mere ballade end slik

Generelt var Halloween-fejringen en travl aften for norsk polti.

Et andet eksempel lyder på, at en flok 13-14 årige drenge tog for meget slik under et stop, hvilket ifølge NRK fik manden i huset til at rive én af drengene i håret og lægge en anden af dem ned på jorden.

Manden har erkendt, han gik over stregen, men det får tilsyneladende ingen retslige konsekvenser, fortæller indsatsleder Knut Dahl-Michelsen til NRK.

Flere steder i Norge blev der fyret fyrværkeri af, mens der er også talrige meldinger om unge, der kastede æg mod mennesker, biler og huse.

Derudover blev der i ét enkelt tilfælde kastet æg mod en patruljevogn, hvor politiet fik en 'alvorlig snak' med æggekasteren.

- Der plejer altid at være lidt spas og løjer på den her tid af året, hvilket er fint, men i år er det giver lidt for vidt.

- Der har været for meget ballade og for lidt slik, opsummerer Knut Dahl Michelsen.