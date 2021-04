Gemte 12.000 Viagra-piller i kufferten ved den danske grænse

Det kun er lovligt at indføre lægemidler til privat forbrug til landet, hvorfor de mange Viagra-piller er blevet konfiskeret

Den danske Toldstyrelse gjorde lidt af et fund, da de i slutningen af marts udførte en kontrol af togpassagerer ved den dansk-tyske grænse.

Således beskriver styrelsen i en pressemeddelelse, at man gemt i en kuffert fandt 12.000 Viagra-piller.

Styrelsen oplyser videre, at det kun er lovligt at indføre lægemidler til privat forbrug. Umiddelbart lyder 12.000 Viagra-piller ikke til at være til privat brug ...

Derfor er pillerne blevet tilbageholdt, og de er nu overdraget til Lægemiddelstyrelsen.

'For bagmænd og smuglere, der forsøger at få ulovlige lægemidler over grænserne, handler det primært om profit. De skeler ikke til om medicinen virker, eller om den er decideret sundhedsskadelig.'

'Derfor opfordrer vi til, at man følger sundhedsmyndighedernes anvisninger om at købe lægemidler hos godkendte forhandlere og i samråd med sin læge,' lyder det fra Michael Lund, kontroldirektør i Toldstyrelsen.

Seneste opgørelse fra Toldstyrelsen viser, at der i 2019 blev tilbageholdt knap 500.000 piller af alskens slags.