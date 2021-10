Gemte militære hemmeligheder i sandwich

Så klappede fælden.

I godt og vel et år har en 42-årig amerikansk atomingeniør smuglet militære dokumenter om amerikanske ubåde til en kontaktperson, der viste sig at være en FBI-agent.

Det beretter The Washington Post.

Ingeniøren troede, at kontaktpersonen handlede på vegne af en udenlandsk efterretningstjeneste, hvilket ikke var tilfældet.

På nuværende tidspunkt vides ikke, hvilket land atomingeniøren troede, han solgte informationerne til.

Gemte hemmeligheder i sandwich

Den 42-årige blev anholdt i West Virginia lørdag sammen med sin kone, da hun efter sigende holdt øje, da de fortrolige oplysninger skulle leveres på et aftalt sted.

Ifølge The Washington Post fandt FBI her et hukommelseskort pakket ind i pasta, placeret mellem to skiver brød i en halv sandwich med jordnøddesmør.

Ifølge det amerikanske justitsministerium har parret modtaget kryptovaluta svarende til 100.000 dollars - 640.000 kroner - for denne leverance.

Den 42-årige har arbejdet for den amerikanske flåde siden 2012, hvor han efter sigende har haft en høj sikkerhedsgodkendelse. Gennem årene har han indsamlet fortrolige oplysninger, som han nu er anholdt for at sælge videre.

