Gemte skarpladt pistol i taske: Her er straffen

En 31-årig mand og en 39-årig mand har netop fået flere år i brummen for at være i besiddelse af et skydevåben og ammunition

Man skal huske at tømme sine tasker. Det lærte tre mænd i Viby-området på den hårde måde.

Under en ransagning 12. maj sidste år fandt betjente fra Østjyllands Politi nemlig langt mere, end de havde regnet med, på en adresse tæt på Viby.

Politiet havde oprindeligt fået et tip om, at der var en ulovlig hund på stedet, og at der blev solgt stoffer fra adressen, men man stødte også på en skarpladt pistol, som lå gemt i en taske.

I tasken var der yderligere et magasin, og fundet førte til en større efterforskning, der nu er endt med, at tre mænd er dømt i sagen.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

’En god dom’

Ved Retten i Aarhus blev en 39-årig mand idømt fængsel i to år og tre måneder, mens en 31-årig mand blev idømt en fængselsstraf på tre år og tre måneder.

I marts 2023 blev en 20-årig mand også idømt tre og tre måneders fængsel i en tilståelsessag.

’Det er en særlig sag og god dom, som jeg meget tilfreds med. Sagen er særlig fordi, de tiltalte bliver dømt for at have besiddet skydevåbnet med ammunition uden nødvendigvis fysisk at have haft det i hænderne,’ siger anklager Pia Udbye og uddyber:

Det var godt og grundigt efterforskningsarbejde, der i sidste ende førte til, at alle tre mænd blev dømt.

Fanget med en joint

Det var den 39-årige, som lånte lejligheden, og han var i gang med at ryge en joint, da politiet kom på uanmeldt besøg sidste år.

Derfor ransagede politiet adressen, hvor pistolen blev fundet. Han blev derfor anholdt som den første, mens den videre efterforskning ledte politiet på sporet af de resterende gerningsmænd.

Der gik ikke længe, før den 20-årige og den 31-årige mand også blev anholdt i sagen, og det var særligt politiets gennemgang af deres telefoner og forskellige tekniske spor, der førte til domfældelse.

Den 39-årige og den 31-årige, der var i retten torsdag, nægtede sig begge skyldige. Den 31-årige ankede dommen på stedet, mens den 39-årige tog betænkningstid.