Genbrugsbande på spil: Røde Kors plyndret for tonsvis af tøj

Røde Kors undrede sig over, at containerne til genbrugstøj ofte var næsten tomme, når de tømt.

Men det var der en god grund til. En gruppe polakker nemlig kørte ifølge politiet rundt til containerne efter weekender, låste dem op med kopier af de rette nøgler, og kørte det stjålne tøj til Polen, hvor det blev solgt.

Fredag blev 20-årig polak varetægtsfængslet i Københavns dommervagt i 20 dage, efter at han var udleveret fra Sverige. Han sigtes for tyverier af 4,6 ton genbrugstøj fra tøjcontainere på store dele af Sjælland.

Genbrugstøj regnes for at have en kilopris på cirka ni kroner, så værdien af tyverierne er opgjort til 43.898 kr. Polakken nægter sig skyldig, og han afviste at udtale sig i dommervagten.

Endnu en anholdt i Sverige

En anden polak sidder lige nu fængslet i Sverige og venter på at blive udleveret til Danmark, mens to polakker på 26 og 27 har siddet fængslet siden 29. marts, hvor de blev anholdt på fersk gerning i Roskilde, efter de havde tømt flere tøjcontainere for sække med tøj.

Dengang beslaglagde politiet cirka 4,8 ton genbrugstøj.

Tyverier af genbrugstøj er ikke kun gået ud over Røde Kors, men også andre hjælpeorganisationer som Blå Kors og Kirkens Korshær som derfor er gået glip af store indtægter i deres genbrugsbutikker.

Røde Kors har tidligere skønnet, at hjælpeorganisationen har mistet indtægter for millioner på grund af tyverierne. Politifoto

Politiet fik tidligt i år flere anmeldelser fra hjælpeorganisationerne.

Politiet kom på sporet af polakkerne, satte dem under observation og konstaterede, at de kørte til Danmark om søndagen og gennem godt et døgn udelukkede beskæftigede sig med at tømme tøjcontainere. Ved grænsekontroller ved Øresundsbroen og i Gedser så politiet, at biler fyldt med tøj var på vej ud af landet.

Kopi-nøgler

Enkelte gange er tøjcontainerne blevet brudt op, men normalt har tyvene låst dem op med kopier af de rigtige nøgler. Derfor formoder politiet, at tyverierne kan have stået på i lang tid, men konkret sigtes polakkerne for serien af tyverier 14-16. marts og 21-23. marts i år.

– De har tilsyneladende haft gode afsætningsmuligheder i Polen, muligvis til faste aftagere, siger efterforskningsleder Lars Feldt-Rasmussen, Københavns politi.

Røde Kors har tidligere anslået, at de har mistet tøj for et millionbeløb, siden organisationen første gang anmeldte tyverier til politiet i sensommeren 2020.

Chef for genbrug i Røde Kors, Tina Donnerborg, sagde i den anledning til TV2 Lorry:

– Det betyder meget for Røde Kors, at vi rent faktisk modtager de donationer, der bliver givet til Røde Kors.