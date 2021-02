Generede udrykning: Bilist slap med møgfald

En nu 32-årig bilist var tiltalt for bevidst at have lagt sig i vejen mellem ambulance og politibil under udrykning til trafikuheld på motorvej

En nu 32-årig bilist slipper med det møgfald, han fik af en vred politibetjent, da han kørte i vejen for en større udrykning med slukningskøretøjer, en ambulance og en politibil efter et trafikuheld på motorvejen nord for Haderslev helt tilbage i januar 2019.

Det rapporterer JydskeVestkysten.

Manden var tiltalt for bevidst at have lagt sig imellem en ambulance med udrykning og en politibil og for på den måde at have generet en potentielt livsvigtig udrykning.

Det skete i en situation, hvor motorvejen i forvejen var ramt af tæt kødannelse.

I Retten i Haderslev forklarede manden, at han blev forvirret over, at de fire udrykningskøretøjer var delt i to hold, at de ikke alle trak ud i nødsporet, og så kunne han ikke greje, om der var sket et uheld eller der bare var tale om tæt trafik.

I orden at fumle

De andre køretøjer på motorvejen gjorde plads i midten, ved at bilerne i den inderste vognbane trak til højre ud i nødsporet. Men den 32-årige satsede i stedet på at overhale flere andre biler og køre ind bag ambulancen og foran politibilen, så han ved næste afkørsel kunne komme væk.

Politifolkene stoppede mandens BMW, og han fik på stedet en kraftig reprimande.

I retten mente anklageren ifølge JydskeVestkysten, at manden skulle have et klip i kørekortet og en bøde.

Men forsvareren mente, at der i de situationer skal være rum til at fumle lidt, og hæftede sig også ved, at det var en gammel sag. Det var retten tilsyneladende enig i. Manden slap med en irettesættelse for at have overhalet højre om men klarede ellers frisag