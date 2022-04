Gennembrud: 23-årig fængslet for brutalt skuddrab

RETTEN I ODENSE (Ekstra Bladet): En 23-årig mand er mandag eftermiddag i et grundlovsforhør ved Retten i Odense blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Han er sigtet for manddrab eller medvirken til manddrab på den 19-årige Adam Khalid El-Baiary, som natten til den 27. februar klokken 02.20 brutalt blev dræbt af skud, mens han sad i en bil på p-pladsen bag Netto og fastfoodkæden KFC i det østlige Odense.

Den sigtede blev ført ind i retssalen klædt i løse hvide bukser og dueblå skjorte. Den kleine unge mand satte sig stille ned foran dommeren, hvorefter hans fødder begyndte at køre nervøst op og ned under bordet.

Han bekræftede sit navn og sin fødselsdato, hvorefter specialanklager Klaus Lauridsen begærede dørlukning af hensyn til efterforskningen.

Planlægning og drab

- Han er sigtet for i forening med andre at stå bag planlægning og med pistolskud at have begået drab. Så der er gerningsmænd på fri fod, forklarede han om begæringen, som dommeren fulgte.

Optrevlingen af det brutale drab på den 19-årige mand med arabisk-palæstinensisk baggrund har lige siden, det blev begået, beskæftiget et meget stort hold af efterforskere fra Fyns Politi på mere end fuld tid.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger havde den dræbte Adam Khalid El-Baiary tilknytning til bandegrupperingen NBV, som har deres udgangspunkt i det almene boligbyggeri Korsløkkeparken på Nyborgvej.

Bebyggelsen ligger blot nogle få hundrede meter fra det sted, hvor han blev dræbt.

I en anden sag om et livsfarligt knivoverfald, der blev begået mod to unge mænd med somalisk baggrund 13. januar bag banegården i Odense, blev 10 unge med arabisk-palæstinensisk baggrund for nylig anholdt, fremstillet og varetægtsfængslet.

Hævnmotiv for knivoverfald

Og havde det ikke været fordi, det 19-årige skudoffer i den aktuelle drabssag af indlysende årsager ikke kunne være til stede ved grundlovsforhøret, da han har mistet livet i mellemtiden, var han også blevet fremstillet ved den lejlighed.

Det er nemlig Fyns Politis overbevisning, at han var med til det brutale knivoverfald på de to.

Derfor har efterforskerne også blandt andet arbejdet ud fra, at der kan være et hævnmotiv til drabet på 19-årige Adam Khalid El-Baiary.

Gennem en lang periode op til skuddrabet har der været flere skyderier, farlige personangreb og bevidste påkørsler melllem unge mænd i og omkring Odense. Angiveligt som et led i den løbende konflikt mellem kriminelle bandegrupperinger, hvoraf de to har sit udspring i Vollsmose.

Det ene af de to har ikke noget formelt navn, mens den anden, som består af somaliere, kalder sig selv for '9Hunna'.

Den tredje bandegruppering er NVB.

Tre bander i konflikt

Det er særligt mellem de to sidstnævnte, der aktuelt kører en hård konflikt, som har baggrund i en kamp om det kriminelle marked, splid mellem stærke familieklaner og ønske om gensidig hævn.

Den 23-årige mand, som mandag eftermiddag er blevet varetægtsfængslet, er udover manddrab og planlægning af manddrab også sigtet for at have medvirket til med brændbar væske at sætte ild til den flugtbil, der blev brugt den pågældende nat.

Den undseelige lille røde Toyota Aygo var et par uger før drabet blevet meldt stjålet fra en adresse i Randers.

Det samme var de tyske nummerplader, som tre uger forinden var blevet skruet af en Audi A1, der holdt parkeret i den centrale del af Haderslev.

Den 23-årige drabssigtede nægter sig skyldig og tog forbehold for at kære kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.