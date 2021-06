Gennembrud i Maria-mysteriet

Nordsjællands Politi har omsider fået et gennembrud i sagen om den forsvundne Maria From Jakobsen fra Frederikssund.

Det sker, efter at hendes mand, sognepræsten Thomas Gotthard, har udpeget et sted for dem.

Der er tale om et område i den nordsjællandske landsby Sundbylille, hvor man torsdag aften og natten igennem har foretaget en række tekniske undersøgelser.

De har båret frugt, og man har fundet noget med relation til sagen drabsefterforskningen. Politiet ønsker ikke at kommentere fundene yderligere, før man har undersøgt dem nærmere.

Maria From Jakobsens mand, som altså har sat efterforskerne på sporet, er varetægtsfængslet og tiltalt for at have myrdet hende. Den 45-årige mand nægter sig skyldig.

Sognepræsten Thomas Gotthard er tiltalt for at have myrdet sin kone. Han nægter sig skyldig. Privatfoto

Vidner fortæller til Ekstra Bladet, at der fra torsdag eftermiddag til sen aften var et stort politiopbud i et område i landsbyen Sundbylille.

Ved 17-17.30 tiden og flere timer frem blev der også iagttaget civile efterforskere på Maria From Jakobsens og Thomas Gotthards adresse i Frederikssund. De fremmødte politifolk holdt ifølge Ekstra Bladets oplysninger kortene særdeles tæt ind til kroppen.

Sagen om den forsvundne mor til to begyndte som en forsvindingssag og blev efterforsket som sådan, indtil politiet anholdt og sigtede Maria From Jakobsens ægtefælle for drab 15. november. Den største udfordring for efterforskerne og anklagemyndigheden har været, at man ikke har fundet noget lig.

Politiet er dog så overbevist om præstens skyld, at man i april rejste tiltale for drab og usømmelig behandling af lig.

Ekstra Bladet har indtil videre forgæves forsøgt at få en kommentar til udviklingen i sagen fra den tiltaltes forsvarsadvokat Jesper Storm Thygesen.

Siden Maria From Jakobsen forsvandt har politiet sendt flere efterlysninger ud. Man har blandt andet forsøgt at få vidner til at henvende sig med oplysninger om to forskellige blå fodertønder.

Ifølge politiets overvågningsmateriale befandt Thomas Gotthard sig 6. november klokken 13.23 på Frederikssund Genbrugsplads, hvor han blandt andet skilte sig af med en sækkevogn og en mindre blå fodertønde.

Der var ifølge politiet tale om en tønde med en størrelse på cirka 60 liter og en højde på 60-70 centimeter. De billeder blev offentliggjort i januar sammen med en efterlysning af personer, som eventuelt havde solgt tønden til Gotthard.

Omkring en måned senere efterlyste politiet endnu en tønde, som dog er betydeligt større i omfang.

Der er tale om en blå 208 liters fodertønde, der er 90 cm høj og måler 58 cm i diameter. Tønden er forsynet med gråt låg og gråt spænde-/lukkebånd med et lille låseøje, således at fodertønden eventuelt kan aflåses med en mindre hængelås.

Politifoto af det låg, der er på den store tønde.