Gennemskuede falsk politimand

En 80-årig kvinde fra Køge havde fulgt så godt med i pressens omtale af svindel og humbug mod ældre, at hun i forbindelse med et natligt opkald gennemskuede en svindlers forsøg på at narre hende.

Hun anmeldte natten til i i dag, at hun var blevet ringet op klokken cirka 01.45 af en fremmed mand, der havde oplyst sit navn som Benjamin Jørgensen.

Han sagde, at han ringede fra politiet og det skyldtes, at den 80-åriges bankkonto blev misbrugt, så hun skulle give forskellige kontooplysninger til ham.

Det gjorde den 80-årige kvinde dog ikke, 'da hun tidligere i avisen havde læst om denne type telefoniske henvendelser fra personer, der oplyste at være ansat i politiet eller i et pengeinstitut', skriver Midt- og Vestsjælland i deres døgnrapport.,

Nedsættende bemærkninger



Da den falske politimand følte sig gennemskuet, afsluttede han telefonsamtalen med nogle nedsættende bemærkninger om den 80-åriges intelligens.

Politiet undersøger nu også dette forsøg på bedrageri over for ældre personer i lighed med andre sager med tilsvarende fremgangsmåde.

På det seneste har politiet bemærket, skriver de, at disse henvendelser til ældre borgere sker sent om aftenen og uden for f.eks. pengeinstitutters normale åbningstid. Politiet mener, at bedragerne forsøger at få ofrene til at tro, at det problem, som bliver anført som årsag til henvendelsen, er meget akut og med krav om øjeblikkelig handling for at redde pengene på bankkontoen.



Midt- og Vestsjælland tilføjer som generelle råd: