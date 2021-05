George Floyds drabsmand anmoder dommer om en ny retssag

Den tidligere politibetjent Derek Chauvin har tirsdag bedt en dommer i Minneapolis om en ny retssag.

Det viser retsdokumenter.

Anmodningen kommer, to uger efter at Chauvin blev kendt skyldig i drabet på den sorte amerikaner George Floyd.

I anmodningen sendt til dommer Peter Cahill fra Derek Chauvins advokat, Eric Nelson, argumenterer Nelson for, at hans klient blev frataget muligheden for en retfærdig retssag.

Ifølge advokaten var der tale om forseelser fra både anklagemyndighed og nævninge, retlige fejl under sagen, og at dommen var i strid med loven.

Den 20. april fandt et enigt nævningeting på 12 medlemmer Derek Chauvin skyldig i at have dræbt George Floyd under en anholdelse i Minneapolis 25. maj sidste år.

Det skete efter en tre uger lang retssag ved Hennepin County Court i Minneapolis, hvor 45 vidner, herunder politibetjente og lægefaglige eksperter, var blevet afhørt.

Chauvin blev kendt skyldig i alle tre anklagepunkter, hvoraf det mest alvorlige drejede sig om drab. Han risikerer op til 40 års fængsel, når straffen bliver udmålt 16. juni.

Den 45-årige eksbetjent nægtede sig skyldig i alle anklager under hele retssagen.

Afgørelsen blev læst op af dommer Peter Cahill og blev mødt med store jubelbrøl af hundredvis af mennesker, der i løbet af dagen havde forsamlet sig foran retsbygningen.

Derek Chauvin fortrak knap en mine, da dommen blev læst op.

Den sjældne dom over en politibetjent betragtes som en milepæl i USA's lange historie med raceforskelle og politiets dårlige behandling af sorte.

Derek Chauvin blev tiltalt for drab, efter at han i maj sidste år placerede sit knæ på Floyds hals i over ni minutter under en anholdelse.

Politiet forsøgte at anholde den sorte amerikaner, fordi en butiksansat havde anmeldt ham for at betale med en falsk 20-dollarseddel.

Under anholdelsen sagde 46-årige Floyd adskillige gange, at han ikke kunne trække vejret, inden han senere mistede bevidstheden. Hændelsen blev filmet på video og gik senere verden rundt.