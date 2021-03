George Floyds familie får 27 millioner dollars

Myndigheder i den amerikanske by Minneapolis har indgået forlig med George Floyds familie i et civilt søgsmål.

Familien får 27 millioner dollar i sagen om George Floyds død under en anholdelse i maj sidste år.

Erstatningen svarer til 168 millioner danske kroner.

Forliget er det største, der nogensinde er indgået i USA i en sag om en uretmæssig død, inden sagen nåede for retten. Det meddeler familiens advokater ifølge nyhedsbureauet AFP.

- George Floyds forfærdelige død, der blev set af millioner af mennesker rundt om i verden, udløste en dyb længsel og et ubestrideligt krav om retfærdighed og forandring, siger Ben Crump, der er en af Floyd-familiens advokater.

At den rekordstore erstatning 'gælder en sort mands liv, sender et kraftigt signal om, at sorte liv tæller', siger han.

Senere fredag eftermiddag lokal tid vil borgmesteren i Minneapolis, Jacob Frey, holde en pressekonference sammen med andre embedsmænd og medlemmer af George Floyds familie.

George Floyd blev kvalt, da en politimand pressede sit knæ mod hans hals i næsten ni minutter.

- Jeg kan ikke trække vejret, sagde Floyd flere gange, inden han døde.

Hans død blev filmet af personer, der samledes på stedet. Flere af dem råbte til politimanden, Derek Chauvin, at han skulle løsne fastholdelsen af Floyd, der var lagt i håndjern på jorden.

Retssagen mod Chauvin blev indledt tidligere på ugen med udvælgelsen af nævninger. Det er en proces, der ventes at tage et par uger.

Chauvin er tiltalt for drab. Tre andre politifolk, der som Chauvin nu er afskediget, er også tiltalt i sagen.

Udtrykket 'I can't breathe' blev brugt af de demonstranter, som deltog i Black Lives Matter-protesterne mod politivold og raceulighed.

Demonstrationerne, der prægede det meste af USA hen over sommeren, er nogle af de største demonstrationer i landets historie.