Gerningsmand på fri fod efter røveri

Et røveri fandt sted på Vestamager i en taxa lørdag kort før klokken 17. Gerningsmanden er stadig på fri fod.

Københavns Politi havde en stærk formodning om, at han var flygtet i metroen ved DR Byen, og derfor stoppede politiet to metrotog for at se, om de kunne spotte ham.

Derfor holdt metrotogene stille i et kvarters tid, men gerningsmanden var ikke til at finde.

Det bekræfter Henrik Stormer, der er vagtchef hos Københavns Polit.

- Gerningsmanden var måske hoppet på, men der var intet held. Han er stadig på fri fod, og vi har ikke mere information på nuværende tidspunkt, fortæller han til Ekstra Bladet.

Københavns Politi formoder ikke, at der var våben involveret i røveriet.