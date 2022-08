Gidseldrama: Ville blot hæve sine penge

En libanesisk mand, der holdt flere personer som gidsler i en bank, hyldes nu for sin gerning

Bassam al-Sheikh Hussein gik ind i Federal Bank i Libanons hovedstad Beirut.

Med en riffel og trusler om at sætte ild til sig selv holdt han menneskene i banken som gidsler, indtil hans krav blev eftergivet.

Den gerning har nu gjort ham til en folkehelt i Libanon.

Det skriver The Guardian.

Det er ikke så meget riflen eller truslerne, der har givet ham stor opbakning i befolkningen, men derimod årsagen til, at han gjorde det.

De libanesiske banker er blevet ramt af en økonomisk krise, og derfor har de fået tilladelse til at indefryse bankkundernes penge.

Den libanesiske befolkning kan derfor kun hæve et lille pengebeløb hvert måned, selvom det er deres egne penge.

Faderens hospitalregning

Bassam al-Sheikh Hussein havde 210.000 dollars stående i banken,og han skulle bruge en del af dem på sin fars hospitalsregning.

Derfor gjorde han et desperat forsøg på at få sine penge udbetalt, og det libanesiske folk forstår gidseltagerens desperation.

- Han er ikke en rigtig røver. Han vil bare have det, der er hans. Vores kære ledere har sendt deres milliarder til schweiziske banker gennem centralbanken, og vi står tilbage med lidelserne. Alle libanesere ønsker at gøre det her, fortæller en af de libanesere, der havde forsamlet sig foran banken.

Bassam al-Sheikh Hussein gjorde aldrig gidslerne noget, og han lykkedes til sidst med at få udbetalt 30.000 dollars af sine egne penge, før han overgav sig til politiet.