Gidseltager livestreamede sig selv fra synagoge

Nærmest uafbrudt talte en vred mand i et livesignal på Facebook, der blev sendt fra en sabbatgudstjeneste fra en synagoge i Texas.

Manden er angiveligt en gidseltager, der holder en eller flere personer fanget i synagogen. Det er endnu uvist, hvor mange personer der befinder sig i synagogen, og om nogen er sårede.

Livesignalet blev taget ned efter knap fire timer. Signalet begyndte klokken 17.03 dansk tid, fremgik det af Facebook, da videoen stadig var tilgængelig.

I livesignalet, som Ekstra Bladet nåede at følge med i, inden det blev fjernet, kunne man se en tom læseplatform. Derudover kunne man blot høre lyden af flere mænds stemmer.

Det mangler stadig at blive bekræftet fra officiel side, at signalet rent faktisk bliver sendt fra synagogen, selvom det var fra synagogens egen Facebook-side.

Ifølge det lokale medie Fort Worth Star-Telegram var det forhandlinger mellem politi og gerningsmand, man kunne høre. Lyden var for utydelig for Ekstra Bladet til at kunne høre de præcise ordudvekslinger, omend det dog kunne høres, at det foregik på engelsk.

Colleyville Police, den lokale politistation, skriver på Twitter, at synagogen de sidste toenhalv time har været omringet af et SWAT-team.

Personer i området blev evakueret og politiet opfordrer stadig folk til at blive væk fra området.

Flere medier og kommentarer, der tikkede ind til livevideoen, skriver, at gidseltageren bad om at få lov til at tale i telefon med sin søster.

Ekstra Bladet følger sagen ...