Giftig røg over København: Luk døre og vinduer

Opdatering 14.30

Københavns Politi skriver på Twitter, at 'røgen er kraftigt aftagende, men at man stadig skal søge væk fra den og stadig lukke døre og vinduer, hvis den kommer tæt på.'

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Der hænger mandag eftermiddag en kæmpe, sort røgsky over København.

Politiet bekræfter over for Ekstra Bladet, at de er til stede ved en brand på Danneskiold-Samsøes Allé på Holmen i København.

Martin Kajberg, der er vagtchef ved Københavns Politi, fortæller til Ekstra Bladet, at det er isoleringsmateriale på en byggeplads, der er gået ild i, og at røgen kan derfor være giftig i større mængder.

Annonce:

Politiet opfordrer til, at beboere lukker vinduer og døre, og fortæller, at Ofelia Plads på den anden side af vandet er blevet afspærret for at undgå, at folk, der opholder sig der, inhalerer røgen.

Martin Kajberg oplyser ligeledes, at området omkring branden på Holmen er spærret af.

På Twitter fortæller Hovedstadens Beredskab, at der ikke længere er fare for spredning, og at de er i gang med efterslukning.

Foto: Byrd/Michael Thomsen

Foto: Byrd/Michael Thomsen

Branden kan lige nu ses fra lang afstand. Foto: Ekstra Bladet

Opdateres...