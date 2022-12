Krimi ... 15. dec. 2022 kl. 11:15 Gem artikel Gemt artikel

Gigantisk trafikulykke: - Flere er alvorligt kvæstet

En fuldstændig horribel ulykke har fundet sted i Nordjylland på motorvej E45. Politiet bekræfter over for Nordjyske, at to personer er døde. Flere er alvorligt kvæstede, og politiet har oprettet et evakuerings- og pårørende-center i Hobro