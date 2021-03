Gigantisk våbensag: 108 års fængsel til 10 personer

Ni mænd og en kvinde blev fredag formiddag ved Retten i Odense idømt tilsammen 108 års fængsel i en gigantisk sag om våbenopbevaring, levering af våben og om narkokriminalitet.

De 10 er i alderen 23 til 42 år. Det er politiets opfattelse, at de alle var en del af et egentligt kriminelt netværk, som blandt andet leverede våben til bandemiljøet i København.

Retten fandt det bevist, at de 10 hver især havde forskellige roller og involvering i sagen om besiddelse af 60 fuldt funktionsdygtige, ombyggede signal- og gaspistoler, flere skarpladte skydevåben, og med handel af kokain og et stof, som de troede var amfetamin, men som ved de tekniske undersøgelser viste sig at være koffein.

Massiv overvågning

Da politiet 20. september 2019 slog til mod 18 adresser på Fyn, skete det efter længere tids aflytning og skygning af flere af de nu dømte i det, som politiet kaldte for 'Operation Copy'.

Med overvågningskameraer og observatører havde politiet særligt tre adresser i kikkerten i ugerne frem mod aktionen. På den måde lykkedes det ifølge politiet at optrevle netværket. Blandt andet fik en 23-årig mand med tilknytning til banden LTF overdraget en 9 mm pistol 17. september, mens politiet holdt øje med, hvad der foregik.

Dette værtshus i Odense spillede ifølge politiet en central rolle. Her mødtes flere fra netværket. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Værtshus var centralt

I retten kom det frem, at et værtshus i Odense spillede en central rolle. Under ransagningen fandt politiet en sportstaske under et bordfodbold-bord på stedet. I den lå 13 pistoler og lyddæmpere samt ammunition sammen med en del kokain.

Det store lager, hvor endnu flere våben blev opbevaret var i et lejet lagerrum i Årslev syd for Odense.

Her er navnene: Sonny Couriol, 42, bagmand, 20 års fængsel: Couriol blev dømt for besiddelse af skydevåben med ammunition og lyddæmpere på flere våbenlagre samt besiddelse af 1300 ecstasypiller og 23 kilo ammunition. Derudover blev han dømt for besiddelse af 21 kilo koffein, som netværket var i besiddelse af i den tro, at det var amfetamin Steven Salskov Olsen, 31, 16 års fængsel: Fungerede som daglig leder Morten Møller Knudsen, 36, 15 års fængsel: Fungerede som lagermand og havde nøgler til lagerhotel med skydevåben Rune Fischer Jakobsen, 31, 14 års fængsel: Stod for organisationens indkøb af 21 kilo koffein Jacob Brolykke Rasmussen, 23, 14 års fængsel: Hjalp til med udbringning af våben og narkotika Morten Paik Petersen, 31, 12 års fængsel: blev dømt for besiddelse og indsmugling af 30 kilo stof Lars Jørgensen, 46, 10 års fængsel: Stillede løbende sin lejlighed i Odense til rådighed for opbevaring af både våben og narkotika Mads Damgaard Poulsen, 23, fire års fængsel: Dømt for besiddelse af 14 pistoler. Hjalp med transport og afsætning til købere på Sjælland Mantas Christiansen, 24, to år og tre måneders fængsel og udvisning for bestandigt: Købte et våben med lyddæmper Kvinde, 60, ni måneders fængsel: Hjalp med handel med mindre mængde kokain Der blev desuden fundet ladte skydevåben på bopæle og i biler hos flere af de dømte. Flere af organisationens medlemmer blev desuden dømt for at have medvirket til salg af skydevåben ved i hvert fald tre lejligheder til forskellige købere, hvis sager blev afgjort som tilståelsessager forud for hovedsagen.

42-årige Sonny Couriol blev dømt for at være den egentlige bagmand i netværket. Hemmelige kameraer overvågede al aktivitet ved en lagerbygning på hans arbejdsplads i Langeskov. På samme måder var kameraer sat op ved lageret i Årslev. Egentlige fotografier af personer, der kom til og fra værtshuset i Odense, viste, at politiet brugte en lejlighed over for til at tage billeder fra.

Under anklagemyndighedens forelæggelse kom det frem, at politiet har sikret sig kommunikation mellem flere af de implicerede, der gik under forskellige kodenavne på de krypterede beskedtjenester Wickr og Signal.

Senioranklager Thomas Hugger fra Særlig Efterforskning Øst hævder, at det især var ekstraordinært efterforskningsarbejde, som førte til, at retten fandt de enkeltes roller bevist, selv om de nægtede sig skyldige.

- Efterforskerne har været ekstremt grundige. Det var en godt oplyst sag rent bevismæssigt. Beviserne stod nærmest i kø i sagen, og det må du godt citere mig for. Det gør, at når man får listet det op, at billedet er meget nemmere at tegne, siger Thomas Hugger til Ekstra Bladet.

De dømte ankede for de flestes vedkommende på stedet til frifindelse.

