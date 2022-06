Gik amok i Berlin: 12 elever sårede

En person blev dræbt, seks personer blev livsfarligt sårede, mens tre fik alvorlige skader, da en sølvfarvet Renault Clio tidligere onsdag bragede ind i en større menneskemængde i Tysklands hovedstad, Berlin. En gravid kvinde skulle angiveligt være blandt de sårede, skriver Bild.

Bild skrev tidligere, at manden havde efterlade et tilståelsesbrev, men det har de nu korrigeret.

- Det er bestemt ikke en ulykke. Gerningsmanden er en iskold morder, siger en efterforsker til Bild.

12 elever fra en skoleklasse fra Hessen er blandt de sårede, hvoraf en af eleverne er alvorligt såret. En lærer er afgået ved døden, skriver Bild. Der er fortsat ikke et overblik over det samlet antal sårede.

Flere bygninger blev i kølvandet på episoden evakueret. Bilen er blevet undersøgt nærmere som en sikkerhedsforanstaltning. Ifølge politiet er der på nuværende tidspunkt ingen konkret trussel.

Det har kostet en person livet, da en 29-årig mand gik amok i sin bil i det centrale Berlin onsdag formiddag. Foto: Odd Andersen / Ritzau Scanpix

Kendt af politiet

Den 29-årige formodede gerningsmand, der af Bild bliver kaldt for Gor H., er bosat i Berlin. Manden er tidligere kendt af politiet for berigelseskriminalitet, men hvad det konkret drejer sig om, er ikke nærmere beskrevet.

Efter sin ugerning forsøgte manden at stikke af. Imidlertid lykkes det for nogle snu forbipasserne at tilbageholde manden, indtil politiet ankom og fik ham anholdt. Han er i skrivende stund til afhøring hos ordensmagten.

- Pludselig var der blå blink overalt. Han blev lynhurtigt omringet af en række betjente, hvor han først modtog lægehjælp, inden han blev taget med uden dramatik, fortæller et øjenvidne.

Bilen bragede ind og smadrede facaden til en Douglas-butik i Berlin. Foto: Odd Andersen / Ritzau Scanpix

Hændelsen onsdag bragte uhyggelige minder frem om den frygtelige forbrydelse tilbage i december 2016, hvor Anis Amri kørte en lastbil ind i et julemarked i Belin og dræbte 12 personer.

Sådan forløb det

Ifølge tysk politi kørte Gor H. sin Renault Clio ind på hjørnet af Ku' Dammen og Rankestraße klokken 10.26. Her fortsatte han op på fortovet, hvorefter han påkørte en gruppe mennesker.

- Han kørte for fuld gas. På intet tidspunkt sænkede han farten, siger et øjenvidne til Bild.

Derefter fortsatte han knap 200 meter længere mod øst og ned ad Tauentzienstraße. Kort før hjørnet af Marburger Straße styrede han igen sin bil op på fortovet, hvorefter han snittede en anden bil og bragede ind i en Douglas-butik.

Beredskabet arbejder efter Gor H. påkørte en større menneskemængde, der indtil videre har kostet en person livet. Foto: Fabrizio Bensch

Flere svært bevæbnede betjente strømmede til for at sikre området, hvor beredskabet også stillede med 60 ansatte samt en redningshelikopter.