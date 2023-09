Gik amok: Sparkede betjent i hovedet

Kaotiske scener udspillede sig, da politiet onsdag eftermiddag bragte en bil til standsning på Sydmotorvejen ved Tappernøje.

Først kunne ordensmagten konstatere, at føreren, en 35-årig udenlandsk mand, virkede påvirket af stoffer. Han blev anholdt og sigtet for narkokørsel.

På passagersædet sad en 31-årig mand, som herefter sørgede for, at politiet i den grad fik noget at se til. Først ville han fortsætte kørslen. Det fik han ikke lov til, for bilen skulle nemlig tilbageholdes som sikkerhed for betaling af bøde og sagsomkostninger.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i sin døgnrapport.

Gik amok

Det fik tilsyneladende manden, som er fra Frederikshavn, til at se rødt. Politiet måtte først bruge peberspray for at få ro på situationen, men det lykkedes imidlertid den 31-årige at sparke en betjent i hovedet.

Det kostede en anholdelse og en sigtelse for vold mod politiet.

Men det stopper ikke her...

Under en visitation på stationen i Næstved fandt man nemlig 42,1 gram hash i mandens underbukser. Således kunne politiet yderligere sigte ham for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

Efter sin afhøring blev manden løsladt ved midnat.