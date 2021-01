Gik galt sidst: Nu sætter politiet massivt ind mod vanvidsbilister

Under forårets coronanedlukning steg antallet af fartoverskridelser og vanvidsbilister. Nu sætter Rigspolitiet massivt ind med hastighedskontroller på vejene.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

'Ved den første corona-nedlukning i marts 2020 kunne vi konstatere, at indtil flere bilister fik den opfattelse, at tomme veje var lig med fri hastighed,' siger Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter i pressemeddelelsen.

'Det resulterede i nogle meget grimme uheld, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne,' fortsætter han.

Christian Berthelsen slår fast, at det er uacceptabelt, når nogle trafikanter blæser på love og regler.

'De skaber utryghed og bringer sig selv og andre i fare. Derfor sætter vi massivt ind med hastighedskontroller i hele landet i denne uge.'

Stigning i vanvidsbilisme under corona

Sammenhæng mellem fart og dræbte

Af pressemeddelelsen fremgår det, at der er en klar sammenhæng mellem hastigheden på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.

For høj hastighed vurderes desuden at være den hyppigste årsag til trafikulykker med alvorlig tilskadekomst og dødsfald. Politiet understreger, at med for høj hastighed øges risikoen for en ulykke markant. Så kan selv en lille overskridelse få fatale følger.

Den massive indsats bliver skudt i gang mandag og varer til og med søndag i den kommende uge.

Vanvidskørsel defineres ved, at der bliver kørt over 100 procent hurtigere end tilladt.

