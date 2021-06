Gik helt amok: Spyttede betjent i ansigt - bed en anden i låret

En 36-årig tog det langt fra pænt, da han natten til torsdag blev anholdt efter et slagsmål.

Manden havde været oppe at slås med en 31-årig mand i Brødregade i Randers. Politiet modtog anmeldelsen klokken 00.58, men da betjentene nåede frem var slagsmålet overstået. Det skriver Randers Amtsavis.

Den 31-årige blev sigtet for overtrædelse af våbenloven, da politiet fandt et jernrør og en kartoffelskræller på ham. Begge mænd blev kørt til politigården i Randers, hvilket medførte højlydte protester - og vanvittig opførsel - fra den 36-årige.

Han gjorde kraftig modstand, og da betjentene fik ham i gulvet, kvitterede han med at bide den ene i låret. Det udløste en sigtelse for vold mod tjenestemand.

Men den 36-årige var ikke færdig med at skabe sig.

Spyttede en anden betjent i ansigtet

Da den 36-årige mand sad i detentionen, kom en læge klokken to om natten for at tilse ham. Det var imidlertid en betjent, der først åbnede døren ind til den anholdt mand, der reagerede ved at spytte betjenten i ansigtet.

Handlingen kostede ham endnu en sigtelse for vold mod tjenestemand.

Han fik dermed to sigtelser for vold mod tjeneste foruden sigtelsen for den offentlige slagsmål.