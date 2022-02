Krimi ... 23. feb. 2022 kl. 10:07 Gem artikel Gemt artikel

Gik i Netto med sværd på ryggen

En 17-årig dreng blev onsdag sigtet for overtrædelse af knivloven, efter politiet modtog en anmeldelse om, at der gik en mand rundt i Netto med et sværd i en skede på ryggen