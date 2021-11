Gik målrettet efter hashbod: 11 anholdt

Anholdt gruppe personer mistænkes for at have stået bag knap 10.000 handler med hash i Pusher Street

Københavns Politi har i dag anholdt 11 personer, som de mistænker for at være del af den organiserede handel med hash i Pusher Street.

Det sker efter intensiv efterforskning, skriver politiet i en pressemeddelelse.

De 11 blev anholdt anholdt på en række adresser i og omkring København. Derudover har politiet ransaget en adresse på Christiania og en i Aarhus.

Fem af de anholdte forventes fremstillet i grundlovsforhør torsdag, og politiet kan ikke udelukke, at der er flere anholdelser på vej i sagen.

De anholdte sigtes for at have gennemført mere end 9.052 handler med hash svarende til cirka 35,5 kilo hash i boden i Green Light District i perioden fra den 8. september til den 31. oktober 2021, lyder det i pressemeddelelsen.



- Den specifikke hashbod og personerne, der er tilknyttet den, er efter vores opfattelse blandt de væsentligste spillere i hashhandlen i Pusher Street og Green Light District. Derfor har vi arbejdet målrettet med at dokumentere de mange handler – og det har været en omfattende efterforskning, fortæller Tommy Laursen, der er leder af Christiania-indsatsen og nærpolitiet i Københavns Politi.



- Vi har et løbende fokus på at komme den organiserede og utryghedsskabende hashhandel på Christiania til livs, men vores indsats er bred og omfatter blandt andet også tryghedsskabende patruljering fra nærpolitiets side og samarbejde med christianitterne og Fonden Fristaden Christiania, tilføjer Tommy Laursen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør meget mere om den organiserede narkokriminalitet i podcasten 'Afhørt', hvor Ekstra Bladets Sune Fischer fortæller om en spektakulær narkosag, der trækker tråde til udlandet.