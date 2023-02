Gik med hunden: Mor forsvandt sporløst

45-årige Nicola havde sat sine to døtre af ved deres skole. Hun gik tur med sin hund i et naturområde og var samtidig logget på et arbejdsrelateret Microsoft Teams-møde via sin mobiltelelfon.

Men i løbet af ti minutter forsvandt kvinden sporløst. Hendes mobiltelefon blev fundet liggende på en bænk. Den var stadig logget på Teams-mødet. Og hendes brune Springer Spaniel, Willow, løb rundt nær bænken uden snor på og virkede stresset.

Hele England er her mere end to uger efter Nicola Bulleys gådefulde forsvinden fredag 27. januar stadig optaget af mysteriet.

Kvinden kom fra den lille by St. Michael’s on Wyre i Lancashire i det nordvestlige England. Hendes mand har gentagne gange været i medierne og nægter at tro på politiets hypotese om, hvad der kan være sket den i øvrigt adrætte kvinde.

Ses på videoovervågning

Videoovervågning har vist fotos af hende, da hun forlader hjemmet for at lufte hunden om formiddagen. Flere vidner ser hende gå tur i naturområdet langs floden Wyre.

I blot ti minutter er hun ude af syne fra vidner og videoovervågning, før en forbipasserende opdager hendes efterladte mobil på bænken og den løse hund. Hundens snor lå i græsset.

Stedet hvorfra hun forsvandt. Foto: Ritzau Scanpix

Politiet meldte hurtigt ud, at de mente, der kunne være opstået noget med hunden, som løb løs nær flodbredden. At kvinden havde lagt mobilen fra sig på bænken for at gå derned, og at hun ulykkeligvis var gledet eller faldet i og druknet. Hun kunne være ført med vandet til flodens udmunding ved Morecambe.

Dykkere i vandet

Men hundens pels var tør, og talrige undersøgelser med specialister og dykkere har ikke ført til noget resultat i vandet.

Ekspert i dykning og retsmedicin, Peter Faulding, siger også, at et videoklip, han har set fra floden den pågældende dag, viser, at vandet driver ganske langsomt.

- Hendes krop ville være sunket meget hurtigt og være blevet nær det sted, hun faldt i, har han udtalt ifølge The Telegraph.

En veteran i engelsk drabsefterforskning, Martyn Underhill, mener, politiet i større grad skulle have sikret spor på stedet fra starten.

På bænken lå hendes mobiltelefon. Foto: Ritzau Scanpix

Ventede for længe

- Bænken ved floden skulle i min optik have været fjernet og bragt til et kriminalteknisk laboratorium. Hvis Nicola er blevet overfaldet, kan der have været blodsprøjt på, siger han i engelske medier og mener desuden, at politiet ikke brugte de første 24 timer korrekt, men ventede for længe med at indhente videoovervågning og gå fra dør-til-dør i området for at afhøre folk.

Området med floden Wyre. Foto: Ritzau Scanpix

Nu kører spekulationer i medierne om mystiske mænd, der er set dagen før i nærheden, og politiet har været i gang med at undersøge en nærliggende, men sæsonlukket campingpark.

Famiien til Nicola Bulley nægter at opgive håbet. Privatfoto

Imens er familien og venner knuget af fortvivlelse og desperation.

Nicola Bulleys samlever Paul Ansell bruger mest energi på parrets to døtre på seks og ni år, men har blandt andet sagt:

- Vi mister aldrig håbet, men det er, som om hun er forsvundet op i den blå luft. Det er vanvittigt.