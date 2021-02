Gik på isen, hentet af helikopter og fik bøde

To personer har fået bøde, efter de gik ud på tilfrossen sø

To 19-årige mænd er blevet fattigere denne lørdag, efter de i solens stråler bevægede sig ud på isen.

I første omgang gik alarmen til myndighederne på, at det var to børn, som havde bevæget sig ud på frosne vand, men da redningshelikopteren nåede frem, var der altså tale om to i deres sidste teenageår.

De to havde bevæget sig ud på Skarresø nær Jyderup i Nordsjælland, og ud over en tur i helikopteren får de en sigtelse med hjem for ulovlig færden på isen, oplyser Nordsjællands Politi.

Generelt har landets politikredse haft travlt med at holde folk væk fra den attraktive is.

Københavns Politi har sendt en hilsen til otte personer lørdag, og flere politikredse har advaret mod at træde ud på isen.

Generelt er det landets kommuner, der skal holde øje med, om isen er så tyk, at man kan færdes på den.

Eller som vagtchefen hos Nordsjællands Politi formulerer:

- Tykkelsen er der ikke endnu, men der kan godt være en undtagelse, som vi ikke er bekendt med, siger Christian Kobbernagel, vagtchef, Nordsjællands Politi.

