Gik til angreb med spraymaling

Efter dyt og båt gik en vred texaner til angreb på en anden bilist med en dåse spraymaling.

Et sammenstød mellem to bilister i Houston i Texas tog tilsyneladende en sur drejning, da den ene af de to billister, Davis Winston, gik til offensiven med en dåse hvid spraymaling, som han opbevarede i sin bil.

Det skriver New York Post.

Der gik dog åbenbart ikke længe, før offeret selv fik fat i spraydåsen og vendte den mod sin ejermand, der derefter kunne se frem til en tur på politistationen og en dom for grov forbrydelse og hærværk, samt en kaution på 1500 dollars.

Offeret have gentagne gange dyttet af Davis Winston, da han holdt stille ved et grønt lys, før den distraherede fører angiveligt begyndte at kaste diverse objekter efter offerets køretøj.

Sammenstødet forekom angiveligt efter Davis Winston blandt andet havde kørt hensynsløst i trafikken og kigget på sin mobiltelefon.

Her kom begge biler til et stop, hvor Davis Winston altså gik til værks på både offer og offerets køretøj med en dåse hvid spraymaling, inden han selv fik en smag af sin egen medicin.

Også offerets bil måtte lade sin bagrude, da Davis Winston også fik smadret den undervejs i sammenstødet.