Gik til angreb på universitet: Erkender delvist

En ung mand i 20'erne blev torsdag pågrebet og sigtet for drabsforsøg, efter han havde stukket to af universitetets undervisere med kniv.

Den ene af underviserne blev efter angrebet meldt i kritisk tilstand, men fredag lyder meldingen, at hun trods alvorlige kvæstelser nu er uden for livsfare.

Det skriver NRK.

Nægter drabsforsøg

Fredag har politiet afhørt den sigtede mand, som er studerende på universitetet. Hans forsvarsadvokat Petar Sekulic har udtalt til det norske medie VG, at hans klient har afgivet en lang, grundig og detaljeret forklaring.

- Han erkender sig skyldig i legemsbeskadigelse, men nægter sig skyldig i drabsforsøg, siger forsvareren til mediet.

Han oplyser desuden, at den sigtede selv har accepteret at lade sig varetægtsfængsle, hvorfor grundlovsforhøret, der finder sted lørdag, bliver ren 'kontorforretning'.

Havde dumpet eksamen

Politiet har ikke selv ønsket at kommentere, hvad der er gået forud for det voldsomme knivoverfald, men VG erfarer, at den formodede gerningsmand havde talt med de to kvindelige undervisere på universitetet, efter han havde dumpet en eksamen.

Ifølge mediet var det i forbindelse med denne samtale, at han gik til angreb på underviserne med kniv.

Anmeldelsen om den voldsomme hændelse indløb torsdag 15.23. I forbindelse med undersøgelser på stedet fandt politiet to knive.

Ordensmagten var til stede i og omkring universitetsbygningen i mange timer efter overfaldet.