Giver sidste nyt om forsvundne Mia

Det er trods en massiv efterforskning stadig ikke lykkedes Nordjyllands Politi at finde den savnede Mia Skadhauge Stevn. Det oplyser Nordjyllands Politi tirsdag aften.

Den 22-årige kvinde forsvandt efter en tur i Jomfru Ane Gade i Aalborg natten mellem lørdag og søndag, hvor hun blev set sætte sig ind i en mørk personbil ved Netto på Vesterbro klokken 6.09.

- Det er klart, at vores bekymring er stigende, som timerne går. Vi frygter, at Mia er blevet udsat for en forbrydelse, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen, der er leder af efterforskningen, i en pressemeddelelse tirsdag aften.

Politiet har offentliggjort dette billede af Mia, der er taget i Jomfru Ane Gade den aften, hun forsvandt. Politifoto

- Vi har indkaldt adskillige politifolk og erfarne efterforskere til at kortlægge sagen. Og vi er fortsat særdeles interesseret i at få identificeret den personbil, som Mia kørte væk i klokken 6.09 søndag morgen, siger han.

Familie og venner har over for politiet beskrevet den forsvundne Mia Skadhauge Stevn som 'sød og omsorgsfuld'. Foto: Nordjyllands Politi

Søger stadig videomateriale

Selvom politiet har været på massiv og omfattende jagt efter overvågningsmateriale fra bygninger og biler for at kortlægge omstændighederne omkring Mia Skadhauge Stevns forsvinden, er de endnu ikke kommet nærmere præcist, hvilket køretøj, hun blev kørt væk i, eller hvilken rute den mørke personbil kørte ad, efter den forsvandt fra Vesterbro i sydlig retning.

Politiet har offentliggjort dette billede af den mørke personbil, der samlede Mia Skadhauge Stevn op. Politifoto

Folk opfordres derfor stadig til at kontakte politiet, hvis de har set noget i området omkring Vesterbro eller Jomfru Ane Gade den søndag morgen, hvor Mia forsvandt, eller hvis man har oplysninger om den efterlyste personbil.

- Vi har aktuelt fået over 400 henvendelser ind, og dem er vi taknemmelige for. Jeg vil gerne opfordre alle med informationer om at ringe til os på 114. Ring hellere en gang for meget end en for lidt, siger Frank Olsen.

Opfordring til hele Aalborg

Han gentager også opfordringen om, at borgerne i hele Aalborg Kommune skal sikre eventuelle videooptagelser, som de måtte have i deres bil, i deres hjem eller andre steder, fordi de optagelser kan være relevante for politiets efterforskningsarbejde, når det lykkes at få kortlagt den eftersøgte personbils nærmere færden.

Der er særligt tale om videomateriale, der er optaget i tidsrummet søndag 6. februar mellem klokken 3 og 10.

Samtidig kan unge mennesker, der har været i Jomfru Ane Gade natten mellem 5. og 6. februar 2022, kan have information af stor betydning for efterforskningen.

- Hvis der er nogle gæster i nattelivet, der har taget festbilleder særligt nede omkring enden af Jomfru Ane Gade og gaden Ved Stranden søndag morgen fra klokken 5 og frem til 6, så er vi stadig særdeles interesseret i at se dem – de kan rumme informationer af væsentligt betydning for vores efterforskning, siger Frank Olsen.

Kort før Mia Skadhauge Stevn blev set sidste gang, var hun på Wolf Club i Jomfru Ane Gade, hvor Lasse Bøgelund, der driver baren med sin bror, vekslede nogle ord med hende.

Over for politiet har Mia Skadhauge Stevns familie og venner beskrevet den unge kvinde som 'sød og omsorgsfuld'. De udlægger det som helt unormalt, at hun ikke giver lyd fra sig.

Ekstra Bladet opsummerer i videoen her, hvad vi på nuværende tidspunkt ved omkring Mia's forsvinden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør Ekstra Bladets podcast 'Bag Drabet'