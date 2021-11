Givtig efterforskning: Fandt stoffer, våben og kontanter

På baggrund af et tip slog specialpatruljen i Østjyllands Politi til mod en adresse i det vestlige Aarhus.

Det viste sig at være et givtigt tip, for inden længe havde politiet fundet stoffer, kontanter og flere våben. Det skriver politiet i døgnrapporten.

Ved lejligheden, som tippet gik på, kunne betjentene lugte hash i opgangen.

I lejligheden kunne de høre puslen, men da ingen åbnede, selv efter politiet flere gange havde banket på og givet sig til kende, åbnede betjentene døren med magt.

En 18-årig mand var i færd med at pakke poser med hash, og efter han var blevet anholdt, fandt politiet 'flere kilo hash, noget skunk og en del salgsposer', som der står i rapporten.

Fandt våben

Politiet skriver, at efterforskningen ledte dem til endnu en lejlighed, som den 18-årige har forbindelse til.

I den fandt politiet en del tusinde kroner i kontanter, en peberspray og en gaspistol.

Den 18-årige blev dermed sigtet for både overtrædelse af våbenloven og for besiddelse af euforiserende med henblik på salg.

Hele molevitten blev beslaglagt af politiet.