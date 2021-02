Gjort det før: Millionbedrageri fra cellen

Kendissvindleren Per Ulrich Karpf er kendt skyldig i nyt groft bedrageri og forsøg på bedrageri for over to millioner kroner - det skete, mens han afsonede sin seneste fængselsdom

Kriminalforsorgen har tilsyneladende fortsat store problemer med at holde de indsatte fra kriminalitet. Det viser den seneste dom, som kendissvindleren Per Ulrich Karpf har fået.

Kendelsen faldt allerede 9. oktober sidste år, men på grund af et navneforbud i sagen har det ikke været muligt at fortælle om den, før forbuddet i dag blev ophævet.

I sagen, hvor også en kvinde er kendt skyldig i en række af forholdene, mener en enig domsmandsret, at Per Ulrich Karpf er bagmanden til omfattende og grove bedragerier samt forsøg på bedragerier mod alt fra cykelhandlere til elektronikbutikker, vin- og vvs-forhandlere.

Modsat kvinden er kendissvindleren derfor kendt skyldig i samtlige anklagepunkter, der dækker groft bedrageri for lidt over 700.000 kroner. Og forsøg på det samme for et beløb på 1,6 millioner kroner.

Skete fra cellen

Ifølge kendelsen er bedragerierne sket over nogle få måneder fra november 2017 til januar året efter.

I den periode afsonede Per Ulrich Karpf ellers en dom på fem års fængsel for bedrageri. Men med hjælp fra en mobiltelefon og senere via internettet kunne han ifølge kendelsen udføre sin nye kriminalitet.

Og metoden er præcis den samme, som DR-programmet 'Pengejægerne' mandag oprullede. En sag, som Karpf afviser at have en afgørende rolle i.

De mange nye forhold, som programmet beskriver, binder ham ellers tæt sammen med en række kreditbedragerier, der ifølge programmet er sket i den periode, hvor denne seneste retssag mod ham er gennemført.

Misbrugte selskab

I den nu afgjorte sag er der overtaget et selskab, Ejner Jacobsen Transport ApS, som Per Ulrich Karpf og flere medgerningsmænd har haft kontrollen med. Herefter er de mange varer bestilt og enten brugt som personlige gaver, forbrugt af gerningsmændene eller solgt videre.

Selvom Per Ulrich Karpf altså sad bag tremmer, mens bedrageriet foregik, lykkedes det for ham ifølge retsbogen med hjælp fra blandt andet den nu dømte kvinde og andre gerningsmænd at gennemføre kriminaliteten, der fortsat mangler at blive udmålt en straf for.

Og det er ikke første gang, at Per Ulrich Karpf på denne måde begår kriminalitet, mens han sidder fængslet.

Således kostede en tidligere sag ham fire års fængsel for bedrageri, underslæb og dokumentfalsk, der blev begået, mens hans afsonede en dom for økonomisk kriminalitet på tre et halvt års fængsel i Jyderup Statsfængsel.

Vil anke dommen

Over for Ekstra Bladet forklarer den dømte storsvindler i dag, at han heller ikke i denne sag har fået en fair behandling.

Han og hans forsvarer mener ifølge retsbogen, at anklagemyndigheden har lovet et markant lavere krav om straf, hvis Karpf angiver sine medgerningsmænd. Det er dog en påstand, som domsmandsretten afviser.

Men den forventede aftale er ifølge Per Ulrich Karpf grunden til, at han allerede ved sagens begyndelse tilstod de fleste af forholdene (43 ud af 59, red.), som han derfor i dag ikke vil vedkende sig i det omfang, som retten nu har kendt ham skyldig i.

Både han og den medtiltalte kvinde ventes nu at anke afgørelsen til landsretten, når strafudmålingen som ventet sker senere i år. Anklagemyndigheden går i sagen efter at få en dom på flere års fængsel til Per Ulrich Karpf.

To andre mænd er i øvrigt også mistænkt i sagen, men de får deres sager behandlet for sig selv. Der er muligvis andre gerningsmænd på fri fod.

