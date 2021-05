Glædelig mors dag: Mødrene fra helvede

Vanrøgt, vold og voldtægt. Her er en række mødre, der nok ikke får blomster i dagens anledning

Har du husket mors dag?

Søndag bliver mødre over store dele af kloden velfortjent hyldet og hædret og takket for at være 'den bedste i verden'.

Men der findes også de mødre, man ville ønske aldrig var blevet mor.