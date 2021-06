Glædesbrøl efter dom: 'Jeg har det fantastisk'

ØSTRE LANDSRET (Ekstra Bladet): Jubel og glædesbrøl nåede fra gaden og helt ind i retslokalet på første sal i Østre Landsret, da retten onsdag meddelte den 31-årige Nanna Skov Høpfner, at byretsdommen på to års fængsel blev skåret ned til 60 dage.

Hun selv og flere tilhørere brød sammen i tårer, da det stod klart, at hun blev frikendt for den mest alvorlige tiltale om at opfordre til vold mod politiet. Samtidig afviste en enig domsmandsret at dømme hende efter den meget omdiskuterede coronaparagraf 81d, der udløser dobbelt straf.

I stedet blev hun kun fundet skyldig i at have deltaget i en demonstration, efter at den var blevet opløst af politiet, samt grov forstyrrelse af den offentlige orden. Forhold hun selv havde erkendt i landsretten.

- Jeg har det helt vildt lige nu, det er meget bedre, end jeg nogensinde havde regnet med. Det har virkelig været hårdt og en udfordring, men nu står jeg med folks opbakning, det er helt fantastisk, sagde Nanna Skov Høpfner, da hun kom ned på gaden efter domsafsigelsen. Foto: Anthon Unger

Nanna Fri

Dommen på 60 dage betød, at den 31-årige mor til to kunne gå direkte ud i friheden og ned på gaden, hvor hun med tilråb blive hyldet af de støtter, der siden morgenstunden havde stået foran den historiske retsbygning med flag og skilte med teksten ’NANNA FRI’.

– Jeg har det fantastisk. Men jeg får det først godt, når jeg lige er genforenet med mine børn. Jeg skal være sammen med mine børn, spise noget sushi og måske drikke et glas hvidvin, sagde hun blandt andet umiddelbart efter domsafsigelsen.

Her lagde hun ikke skjul på, at hele forløbet, hvor hun har siddet fængslet fem måneder, har været både hårdt og skræmmende.

– Jeg har følt mig som en kæmpe prøveklud, og det har været enormt stressende og helt forfærdeligt. At de dømte mig to år i byretten var ... Jeg var en af de første, der fik en dom med 81d, så det har været en prøveklud for dem, men den gik altså ikke.

– Det er helt sindssygt, men det viser bare, at man må tro på, at retssystemet nok skal se sandheden, siger hun.

– Hvad er din største fortrydelse i det her?

– Det er svært at sige. Jeg synes ikke, men skal fortryde, at man brugte sin grundlovssikrede ret til at demonstrere, men jeg kan da godt fortryde, at jeg fik sagt ’smadre byen på en ikke voldelig måde’, selv om jeg synes, at ’på en ikke voldelig måde’, taler meget godt for sig selv, lød det fra Nanna Skov Høpfner, som dog også sagde, at hvis hun kunne skrue tiden tilbage, var hun nok bare blevet hjemme den aften i januar.

Glædestårerne fik frit løb udenfor Østre Landsret, hvor Nanna Skov Høpfner virkelig mærkede folks opbakning. Foto: Anthon Unger