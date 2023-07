Glemt taske med skunk endte hos politiet

Dametasker kan indeholde mangt og meget, men dét, nogle betjente onsdag morgen stod med mellem fingrene på politistationen i Slagelse, var dog ikke helt, hvad de havde forventet.

For det var hverken læbestift, papirslommetørklæder eller hovedpinepiller, som tog deres opmærksomhed, men tværtimod fire klumper skunk på 2,82 gram, jointpapir, en vægt og noget medicin, hvoraf navnet på taskens ejer stod. Skunk er en forædlet, stærkere variant af hamp, der dyrkes indendørs.

At tasken var endt på hittegodskontoret skyldtes, at den var blevet glemt ved et busstoppested i Slagelse. Onsdag morgen blev den ifølge døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi indleveret som hittegods på politistationen i Slagelse.

Det var under ransagningen af tasken, at betjentene gjorde det noget usædvanlige fund.

Senere dukkede en 22-årig kvinde op for at få udleveret tasken. Det fik hun - men uden den ulovlige skunk, der forinden var blevet konfiskeret.

Sammen med tasken kunne hun forlade hittegodskontoret med en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, og står nu ifølge døgnrapporten til en bøde på 2000 kroner.