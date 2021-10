Glemte håndbremsen: Trækker lastbil op af Limfjorden

Efter et opsigtsvækkende uheld tirsdag morgen er lastbilen snart på land igen

Det er ikke hver dag, at politiet får en anmeldelse om en lastbil, der er blevet tabt i Limfjorden.

Men ikke desto mindre var det den overraskende melding, som Nordjyllands Politi fik tirsdag morgen.

Her lød det, at en lastbil var faldet af Hvalpsund-Sundsøre-færgen, eller blot 'Mary', der sejler mellem Vesthimmerland og Sundsøre.

Tirsdag aften er myndigheder assisteret af dykkere godt på vej til at have bjærget lastbilen ved havnen i Hvalpsund.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet kan der dog være problemer med at trække de tilhørende vogne op. Derfor skal vognene givetvis skæres fri af selve lastbilen og trækkes op efterfølgende.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ses lastbilen i havnen ved Hvalpsund tirsdag aften. Foto: René Schütze

Glemte håndbremsen

Lastbilen tilhører Fredsø Vognmandsforretning. Her var det lidt af et chok for direktør Benny Nielsen, da telefonen ringede tidligt i morges, og han fik besked om uheldet:

- Det er sgu træls og uheldigt, fortæller Benny Nielsen til Ekstra Bladet.

Ifølge direktøren gik det galt, fordi chaufføren havde glemt at trække håndbremsen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Al færgetrafik blev indstillet, da lastbilen røg i vandet. Foto: René Schütze

Ødelagt rampe

Der var ingen, der kom til skade, da lastbilen trillede i fjorden, oplyste Nordjyllands Beredskab tidligere på dagen.

Men færgens rampe blev ødelagt, ligesom lastbilen ikke står til at redde.

- Den kommer vi ikke til at kunne køre med igen, siger Benny Nielsen.

På grund af den ødelagte rampe kommer Hvalpsund-Sundsøre-færgen formentlig heller ikke til at sejle i flere dage.