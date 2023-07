Glemte hjelmen: Afsløret

Det blev dyrt for en 18-årig mand at glemme hjelmen, da han kørte på løbehjul

Det blev dyrt for en 18-årig mand fra Nykøbing Falster at glemme hjelmen, da han kørte rundt på et el-løbehjul.

Den unge mand tiltrak sig opmærksomhed fra en patrulje, da han tirsdag klokken 19.28 blev standset i Nykøbing, fordi han kørte på el-løbehjul uden styrthjelm, mens han talte i mobiltelefon.

Manden blev visiteret, og betjentene fandt syv salgsposer med i alt 10 gram hash, 45 beroligende piller, et større kontantbeløb og flere telefoner, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i deres døgnrapport.

Politiet valgte derefter at ransage mandens bopæl med narkohunde, og der blev fundet flere beroligende piller og tre hjemmelavede kanonslag. Manden er sigtet for narkosalg og for overtrædelse af fyrværkeriloven. De fundne effekter blev beslaglagt, skriver politiet.