GLS-bil torpederer hus

Hvilken kaffe byder man uventede gæster?

Sådan lød et populært reklamefremstød i 80'erne, men tirsdag formiddag blev det lidt for aktuelt i Jørgen Kristensens hjem.

Her torpederede en GLS-varevogn hans stue i Østervrå i Nordjylland og efterlod huset i nedstyrtningsfare og med et kæmpe hul ind til stuen.

Jørgen Kristensen inspicerer skaderne på sit hus. Håndværkere måtte tilkaldes for at understøtte huset, da det var i fare for at styrte sammen. Foto: René Schütze

Lænestol blæst flere meter ind i stuen

Heldigvis for Jørgen Kristensen og konen var de begge to på arbejde, da varevognen omkring klokken 11 tirsdag formiddag bragede ind i huset og endte halvt inde stuen.

- Jeg var på en opgave i Sæby som håndværker, da politiet ringer til mig. De syntes, at jeg skulle komme hjem, fordi der var sket en lille skade på mit hus.

- Der holder så både lægeambulance, blå blink og det hele. Så var det jo lidt mere alvorligt, end jeg først lige havde regnet med, fortæller Jørgen Kristensen.

Selvom der heldigvis ikke skete større personskade, blev Jørgen alligevel rystet, da han så skadernes omfang.

- Hvor varevognen har ramt, plejer jeg at sidde i min lænestol. Stolen er blæst flere meter ind i huset, så det havde ikke været sjovt, hvis jeg havde siddet i den, forklarer Jørgen Kristensen.

- Det er ikke mere end tre år siden, at vi totalt renoverede den afdeling af huset. Nye gulve, lofter og vægge. Vi må på den igen, det går nok. Heldigvis kom chaufføren ikke alvorligt til skade, fortæller Jørgen Kristensen til Ekstra Bladet. Foto: René Schütze

Glat føre kan være årsagen

Hos Nordjyllands Politi rykkede de ud til uheldet tirsdag formiddag. Her kunne en patruljevogn konstatere, at en kvindelig GLS-chauffør havde, formentlig grundet glat føre, mistet kontrollen over varevognen og var endt med at køre ind i huset.

- Pågældende blev for en god ordens skyld kørt til tjek på Hjørring Sygehus, da hun klagede over smerter i nakken. Men hun har ikke krævet yderligere behandling, så der har kun været materiel skade, siger Jesper Sørensen, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Om føreren vil blive sigtet, vides endnu ikke.

- Men det kan jeg ikke afvise, når først vi har fået vurderet sagen, forklarer Jesper Sørensen.

Jørgen Kristensen, der er på vej hjem, da Ekstra Bladet fanger ham på en telefonforbindelse, tager uheldet forbilledligt roligt og trøster sig med, at han skal hjem og se Danmark spille VM i håndbold.

- Det kan godt være, at vi åbner en flaske rødvin for at slappe lidt ekstra af, det vil jeg ikke udelukke, fortæller Jørgen Kristensen.

Sagen er også overdraget til forsikringen, der sender en taksator ud for at kigge på skaderne, så Jørgen Kristensens stue igen kan få vægge og vinduer.