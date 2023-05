Godsejer tilstår læk af insiderviden

Den nordjyske storbonde og godsejer Flemming Fuglede Jørgensen har mandag ved Retten i Aalborg erkendt at have lækket børsfølsomme oplysninger under en færgeoverfart fra Aarhus til Odden.

Flemming Fuglede Jørgensen var i sommeren 2021 medlem af bestyrelsen i forsikringsselskabet Alm. Brand, der havde planer om at købe Codan Forsikrings danske aktiviteter.

Den tidligere formand for organisationen Bæredygtigt Landbrug erkender i retten at have lækket oplysningerne under en telefonsamtale med den nordjyske erhvervsmand Søren Enggaard 10. juni 2021.

- Jeg erkender, jeg er kommet til at tale over mig, lyder det fra Flemming Fuglede Jørgensen.

Søren Enggaard erkender sig ligeledes skyldig. Han forklarer i retten, at Flemming Fuglede Jørgensen under telefonsamtalen fortalte, at der var 'sket noget stort i Alm. Brand'.

Annonce:

- Så gik der fem minutter, så ringede han (Flemming Fuglede Jørgensen, red.) op igen og sagde, at jeg ikke måtte sige noget, fordi det var fortroligt, forklarer Søren Enggaard i retten.

Enggaard siger, at han ikke præcist vidste, hvad det var, der skulle ske.

Men ordene fra Fuglede Jørgensen gav ham om en forventning om, at kursen på Alm. Brand-aktien ville stige.

På den baggrund gav han senere samme dag sin rådgiver besked om at erhverve aktier i Alm. Brand for 981.260 kroner.

Anklager Jan Henrik Hansen kræver Flemming Fuglede Jørgensen idømt en bøde på mindst 25.000 kroner for at have lækket oplysningerne, der først blev offentliggjort i en børsmeddelelse dagen efter.

Modtageren af oplysningerne, Søren Enggaard, står ifølge anklageren til fængselsstraf. Mindst tre måneder og som udgangspunkt ubetinget, lyder påstanden.

Annonce:

Enggaards forsvarsadvokat, Jakob Lund Poulsen, argumenterer for, at straffen ikke overstiger en måned eller to. Den bør være betinget, lyder det fra advokaten med henvisning til, at Søren Enggaard er 77 år.

Sagen begyndte at rulle, da en journalist på Jyllands-Posten tilfældigvis overhørte telefonsamtalen under overfarten med Molslinjen.

- Det, jeg fortalte dig før, det må ikke komme videre, du må kraftedeme ikke sige det til nogen, så er det min røv, lød det ifølge journalistens gengivelse i klummen ”Storskryderen på Storebælt”.

Sagen blev undersøgt af Finanstilsynet og senere overdraget til National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) – tidligere Bagmandspolitiet.

Retten i Aalborg afgør strafudmålingen 15. maj.