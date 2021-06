Gotthard var med politiet på tur

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Thomas Gotthard fik i sidste uge en kort pause fra Vestre Fængsels trøstesløse lokaler, da han i sidste uge blev fragtet mod Nordsjælland - tæt på den by, han selv er vokset op i og har stiftet familie.

Ekstra Bladet kan nu via flere af hinanden uafhængige kilder afsløre, at den 45-årige drabstiltalte sognepræst fysisk var med politiet, da de i sidste uge fik gennembrud i forbindelse med sagen om hans forsvundne hustru, Maria From Jakobsen.

I Sundbylille nord for København gjorde efterforskerne nye fund med relation til drabssagen uden lig.

Thomas Gotthard nægter sig skyldig. Politifoto

Politiet har endnu ikke villet kommentere fundene, ligesom lederen af efterforskningen Jakob Rahbæk heller ikke vil fortælle om den såkaldte påvisningstur.

Thomas Gotthards forsvarer Jesper Storm Thygesen har heller ingen kommentarer til Ekstra Bladets oplysninger.

Han meldte i sidste uge ud, at det var præsten, der 'af egen drift' valgte at udpege det specifikke sted, hvor området omkring en viadukt blev undersøgt i adskillige timer torsdag aften og nat.

Viadukten, som i gammel tid skulle have været en jernbaneoverskæring, er i dag tilgroet og omgivet af marker.

For enden af grusvejen var der torsdag i sidste uge afspærret, og fredag blev også en fritidsgrund i samme område spærret. Politiet foretog også yderligere undersøgelser ved Thomas Gotthard og Maria From Jakobsens fælles hjem i Frederikssund få kilometer fra Sundbylille. Her interesserede civile efterforskere sig især for haven.

Minestrimmel i den nordsjællandske landsby Sundbylille vidnede i sidste uge om politiets undersøgelser. Foto: Anthon Unger

Den drabssigtede præst har siddet fængslet siden 15. november - knap tre uger efter, at hans hustru forsvandt og blev meldt savnet som værende gået hjemmefra i stærkt nedtrykt tilstand.

Han nægter sig skyldig i drab, ligesom han også benægter, at han har skaffet sig af med liget.

Maria From Jakobsen og Thomas Gotthard har sammen to børn.