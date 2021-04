Gråd i retten: Havde jeg ikke taget imod den seddel ...

Da Christopher Martin anmeldte, at George Floyd 25. maj sidste år forsøgte at betale med en falsk 20 dollar-seddel, havde han næppe forestillet sig, hvordan dagen vil ende.

Kort efter endte Floyd nemlig med at dø, mens betjenten Derek Chauvin i over ni minutter placerede et knæ på den afroamerikanske mands hals.

Tegning vist i retten af, hvordan scenen i butikken udspillede sig, inden politiet blev tilkaldt. Foto: Ritzau Scanpix/Jane Rosenberg

I en retssalen mod Chauvin har 19-årige Christopher Martin fredag forklaret, hvordan han oplevede hele episoden. Efterfølgende har han talt med det amerikanske medie ABC:

- Jeg er ikke bare en afgørende faktor, jeg er den store dominobrik, der væltede ned over alle de små, siger han med henvisning til, at det var ham, der underrettede sin chef om sedlen.

Martin, som selv er vokset op i et afroamerikansk hjem uden en far, sender særligt en kærlig tanke til Floyds efterladte:

- Jeg håber og beder til, at Georges døtre ved, at de kan klare det, og at det er muligt at klare det og få succes, selv om ens far ikke længere er der.

Foto: Ritzau Scanpix/Jane Rosenberg

Retfærdighed

Samtidig sender han en hilsen til betjenten på anklagebænken.

- Der er en ting, jeg vil sige til Derek Chauvin, og det er, at retfærdigheden vil ske fyldest.

- Der er så meget svie og smerte, der har været helt unødvendigt. Efter hele den her retssag, uagtet om Chauvin bliver fængslet, så er George Floyd her stadig ikke. Havde jeg ikke taget imod den seddel, var alt det her undgået.

Foto: Ritzau Scanpix

Ingen puls

Den tidligere politibetjent Derek Chauvin er anklaget for at have dræbt Floyd ved at presse sit knæ mod hans hals i over ni minutter i maj sidste år.

Chauvins forsvarer, Eric Nelson, argumenterer for, at det var fentanyl og en i forvejen eksisterende lidelse, der førte til Floyds død.

Ambulanceredderne, der kom til stedet, fortalte i retten, at der ikke blev ydet nogen form for behandling eller førstehjælp til Floyd, da de ankom.

Sådan sad Chauvin i ni minutter. Foto: Privat

Ambulanceredderen Seth Bravinder har forklaret, at han måtte bede Chauvin om at fjerne sig fra Floyd, så han kunne kom til at tage sig af patienten.

Bravinder sagde også, at udrykningen til anholdelsen var blevet opfattet som en ikke livstruende situation, selv om dette hurtigt ændrede sig.

Hans makker i ambulancen, Derek Smith, undersøgte Floyds hals. Han fandt ingen puls.